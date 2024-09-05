Huawei и партнеры успешно испытали новое решение для обнаружения лесных пожаров в Греции

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Huawei

Sep 05, 2024, 08:39 ET

АФИНЫ, Греция, 5 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei с партнерами, Афинским национальным университетом им. Каподистрии (NKUA) и стартапом PROBOTEK, успешно испытали в Греции систему предотвращения лесных пожаров.

Партнеры испытали систему обнаружения в режиме реального времени, использовав имитацию дыма и огня. Решение, разработанное в рамках инициативы Huawei TECH4ALL, позволит аварийно-спасательным службам реагировать на потенциальные лесные пожары, укладываясь в 15 минут, в течение которых риски возникновения пожара лучше всего удается контролировать.

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The system sends evacuation routes to residents' phones via an app
The system sends evacuation routes to residents' phones via an app

«В последние 20 лет Huawei внедряет в Греции передовые технологии, веря в силу инноваций применительно к защите окружающей среды, сохранению биоразнообразия и обеспечению безопасности граждан и их имущества», — сказал Жэнь Фуцзюнь (Ren Fujun). генеральный директор Huawei по Юго-Восточной Европе.

Из-за жаркого, сухого и ветреного лета материковая и островная Греция очень сильно подвержены возникновению крупномасштабных лесных пожаров. Учитывая влияние изменения климата, количество и частота возникновения пожаров в Греции увеличиваются с каждым годом, что может привести к неустранимым последствиям для природных экосистем и создавать повышенный риск человеческих жертв и материального ущерба.

Испытание с имитацией дыма и огня было проведено университетом NKUA и компанией PROBOTEK на территории университета в лесистой части Афин. По сигналу от установленных в лесу датчиков, полученному с помощью сетевых технологий Huawei, командный центр отправил в место проведения испытаний автоматизированный беспилотник.

Анализ с помощью ИИ передаваемого беспилотником видеоизображения в совокупности с метеорологическими и геоморфологическими данными позволил идентифицировать возгорание и задымление в режиме реального времени и спрогнозировать:

  • путь распространения пожара и территорию, которую он охватит;
  • время, за которое пожар может достичь населенных пунктов;
  • районы, в которых существуют риски в результате пожара и которые требуют эвакуации;
  • сведения о путях эвакуации.

Система реагирования в чрезвычайных ситуациях состоит из командного центра на основе ИИ, связанного с использованием технологии 5G с беспилотниками и датчиками, которые обнаруживают частицы в воздухе и определяют содержание CO2, температуру, направление и скорость ветра.

На первом этапе создания решения, которое в 2022 году было развернуто в лесу Syggrou Estate в пригороде Афин, для обнаружения пожаров использовались беспилотники и ИИ. Новое решение расширяет функциональные возможности анализа системой сценариев распространения пожара, планирования эвакуации и маршрутов движения пожарных машин и машин скорой помощи. Оно также может оценивать, сколько людей в соответствующем районе пострадает от пожара, и отправлять на телефоны жителей через приложение персонализированные уведомления с рекомендуемыми маршрутами эвакуации на основе планов защиты населения муниципалитета.

Решение в целом позволит задействовать протоколы экстренной эвакуации, которые сохранят жизни и сократят масштабы ущерба, обычно причиняемого лесными пожарами территории и имуществу.

Решение продемонстрировано в действии в 3-м эпизоде документального фильма Discovery Being Digi-Sapiens, названном Connecting with Nature (На связи с природой), где наглядно показана точность системы, в том числе, как срабатывают датчики и направляются беспилотники.

Об инициативе TECH4ALL компании Huawei

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива Huawei по обеспечению цифровой инклюзивности, направленная на стимулирование инклюзивности и экологичности в цифровом мире.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Huawei TECH4ALL по адресу: https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2496058/1.jpg

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