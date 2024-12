HUAWEI FreeBuds Pro 4: HUAWEI SOUND elevando a experiência do líder de mercado TWS para novas alturas

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Huawei Consumer Business Group (CBG) revelou seus primeiros fones de ouvido TWS sob a marca HUAWEI SOUND, os HUAWEI FreeBuds Pro 4, no evento de lançamento HUAWEI Flagship, em 12 de dezembro.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI FreeBuds Pro 4 (PRNewsfoto/HUAWEI)

Inspirando-se no design clássico e na dedicação da Huawei à inovação em áudio, os HUAWEI FreeBuds Pro 4 têm como objetivo "capturar o som", oferecendo experiências de audição imersivas, puras e sem perdas. Os fones de ouvido possuem um hardware poderoso, incluindo True Sound com driver duplo e algoritmos proprietários para garantir chamadas estáveis e claras com eliminação eficaz de ruído de fundo.

Precisão acústica excepcional: True Sound com driver duplo

Os HUAWEI FreeBuds Pro 4 incorporam True Sound com driver duplo, trabalhando com a tecnologia Digital Cross-Over para oferecer experiências sonoras ricas e autênticas. O sistema de saída dupla de som independente aloca precisamente os sinais de áudio para cada driver, enquanto a unidade de driver dinâmico com ímã quádruplo de 11 mm garante uma reprodução de áudio estável e precisa em tempo real. Apresentando a tecnologia Polar Code e o codec[1] proprietário L2HC 4.0 da Huawei, alcança transmissão de áudio TWS sem perdas[2] de 2,3 Mbps, sendo compatível com áudio de alta resolução de 48 kHz/24-bit. Os usuários podem selecionar entre modos de EQ ajustados profissionalmente, incluindo Clássico e Equilibrado, para recriar com precisão a essência da música ao vivo.

Experiência de chamada estável e clara

Equipado com o algoritmo de cancelamento de ruído de IA da Huawei, elimina até 100 dB de ruído externo durante chamadas. O sistema de quatro microfones, combinado com o algoritmo de rede neural profunda (DNN) multicanal, distingue com precisão as vozes humanas dos sons ambientes. Seja em shows, eventos esportivos ou cafés, o sistema isola inteligentemente sua voz. Os controles de movimento da cabeça permitem atender e rejeitar chamadas através de acenos afirmativos ou negativos de cabeça.

Cancelamento aprimorado de ruído

Possui ponteiras de espuma de memória de forma, oferecendo uma redução de ruído 30%[3] maior em comparação com a geração anterior. O ANC dinâmico inteligente gera parâmetros personalizados de cancelamento de ruído com base no ambiente em tempo real, proporcionando uma experiência de audição pura e imersiva.

Design elegante inspirado por instrumentos clássicos

Adota o design Spectrum Silver Strings, disponível nas cores preto, branco e um refrescante verde. Cada fone de ouvido apresenta um revestimento protetor meticuloso de 6 camadas, com o emblema dourado HUAWEI SOUND gravado na superfície, significando qualidade de líder de mercado.

[1] O L2HC 4.0 está disponível apenas nos celulares/tablets HUAWEI com EMUI 15 ou uma versão posterior. [2] Os fones de ouvido suportam até 2,3 Mbps de transmissão de áudio sem perdas quando conectados ao celular HUAWEI Mate X6 com EMUI 15 ou uma versão posterior. O recurso de transmissão de 2,3 Mbps tem certificação da HWA. Esse recurso está disponível apenas em certos modelos de celulares utilizando sistemas operacionais específicos. Para mais detalhes, acesse https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/.

Os fones de ouvido suportam até 1,5 Mbps de transmissão de áudio sem perdas quando conectados a um celular HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra com EMUI 14 ou uma versão posterior. Os dados são provenientes dos laboratórios Huawei. Quando conectados a outros modelos de celular, os fones de ouvido suportam até 990 Kbps de transmissão de áudio em HD [3] Os dados são provenientes dos laboratórios da Huawei e são uma comparação com os HUAWEI FreeBuds Pro 3. O desempenho real pode variar com cada usuário. As ponteiras de espuma com memória de forma dos HUAWEI FreeBuds Pro 4 vêm em três tamanhos. Você pode realizar um teste de ajuste das pontas para selecionar o tamanho que melhor se adapta aos seus ouvidos, garantindo um desempenho ideal de cancelamento de ruído.

