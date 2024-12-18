HUAWEI FreeBuds Pro 4: HUAWEI SOUND поднимает флагмана TWS на новые высоты

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты, 18 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Группа Huawei Consumer Business Group (CBG) представила свои первые наушники TWS под брендом HUAWEI SOUND, HUAWEI FreeBuds Pro 4, на презентации флагманских продуктов HUAWEI в Дубае 12 декабря.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 HUAWEI FreeBuds Pro 4

Вдохновляясь классическим дизайном и приверженностью Huawei к аудиоинновациям, HUAWEI FreeBuds Pro 4 стремится «поймать звук», обеспечивая безупречное, чистое и захватывающее прослушивание. Наушники оснащены мощным оборудованием, включая Dual-driver True Sound, и запатентованными алгоритмами для обеспечения стабильных и четких звонков с эффективным устранением фонового шума.

Превосходная акустическая точность: Dual-driver True Sound

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 оснащены технологией Dual-driver True Sound, работающей с Digital Cross-Over, чтобы обеспечить богатый, аутентичный звук. Двойная независимая система вывода звука точно распределяет аудиосигналы для каждого драйвера, в то время как 11-миллиметровый динамический драйвер с четырьмя магнитами обеспечивает стабильное и точное воспроизведение звука в режиме реального времени. Благодаря технологии Polar Code и запатентованному кодеку Huawei L2HC 4.0[1], наушники обеспечивают передачу аудио без потерь 2,3 Мбит/с[2], поддерживая звук с высоким разрешением 48 кГц/24 бит. Пользователи могут выбирать между профессионально настроенными режимами эквалайзера, включая «классический» и «сбалансированный», чтобы точно воссоздать суть живой музыки.

Стабильные и четкие звонки

Оснащенные алгоритмом шумоподавления ИИ Huawei, наушники устраняют до 100 дБ внешнего шума при звонке. Система четырех микрофонов в сочетании с алгоритмом многоканальной глубокой нейронной сети (DNN) точно отличает человеческие голоса от звуков окружающей среды. Будь то на концертах, спортивных мероприятиях или в кафе, система интеллектуально выделяет ваш голос. Элементы управления движением головы позволяют отвечать на звонки и отклонять их посредством кивания или качания головой.

Улучшенное шумоподавление

Насадки наушников Shape-Memory Foam обеспечивают на 30%[3] улучшенное снижение шума по сравнению с предыдущим поколением. Технолгия Intelligent Dynamic ANC генерирует индивидуальные параметры шумоподавления на основе среды в реальном времени для чистого иммерсивного прослушивания.

Элегантный дизайн, вдохновленный классическими инструментами

Дизайн Spectrum Silver Strings доступен в черном, белом и освежающем зеленом цветах. Каждый вкладыш имеет тщательное 6-слойное защитное лаковое покрытие с золотой эмблемой HUAWEI SOUND на его поверхности, что означает флагманское качество.

[1] L2HC 4.0 доступен только на телефонах/планшетах HUAWEI с EMUI 15 или более поздней версии. [2] Наушники поддерживают передачу звука без потерь до 2,3 Мбит/с при подключении к телефону HUAWEI Mate X6 с EMUI 15 или более поздней версии. Возможность передачи со скоростью 2,3 Мбит/с сертифицирована HWA. Эта функция доступна только на некоторых моделях телефонов с определенными операционными системами. Для получения дополнительной информации см. https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/.

Наушники поддерживают передачу звука без потерь со скоростью до 1,5 Мбит/с при подключении к телефону HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra с интерфейсом EMUI 14 или более поздней версии. Данные предоставлены лабораториями Huawei. При подключении к другим моделям телефонов наушники поддерживают передачу HD-аудио со скоростью до 990 Кбит/с. [3] Данные поступают из лабораторий Huawei и представляют собой сравнение с HUAWEI FreeBuds Pro 3. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от конкретного человека. Насадки наушников Shape-Memory Foam для HUAWEI FreeBuds Pro 4 выпускаются в трех размерах. Вы можете выполнить тест на лучшую насадку, чтобы выбрать размер, который лучше всего подходит вашим ушам для оптимальной производительности шумоподавления.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2581430/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2581431/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4_1.jpg