Huawei lança soluções inteligentes de energia para telecomunicações para todos os cenários

BANGKOK, 12 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 9 de maio, a 8ª Cúpula Global de Eficiência Energética em TIC, com o tema "Local verde, construindo um futuro mais brilhante", foi realizada em Bangkok, Tailândia. Nessa cúpula, o Site Power Facility Domain da Huawei Digital Power lançou as soluções inteligentes de energia para telecomunicações para todos os cenários, com o objetivo de construir excelentes sistemas de energia que atendam às necessidades das operadoras para "implantação única, evolução de dez anos".

Soluções inteligentes de energia para telecomunicações para todos os cenários da Huawei (PRNewsfoto/Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.)

Simplificado: Para expandir a capacidade dos sistemas de energia tradicionais, é necessário adicionar vários conjuntos de dispositivos. A Huawei Smart Power adota o design modular e suporta configuração sob demanda e expansão elástica de capacidade, alcançando expansão de capacidade com apenas um conjunto. Possui alta densidade com o volume de apenas 50% de um sistema de energia tradicional, facilitando a implantação. Suporta entradas de múltiplas energias e várias saídas e apresenta forte compatibilidade e aplicabilidade. Ao implantar a Huawei Smart Power , as operadoras terão uma fonte de alimentação convergida de TIC nos locais para desenvolver serviços diversificados.

Inteligente: Disjuntores inteligentes são usados. Os usuários podem definir a capacidade, etiqueta, uso e grupo do disjuntor por meio de software. Funções como autorização de uso de energia, medição inteligente, fatiamento de backup e teste remoto de bateria são suportadas. Em comparação com os sistemas de energia tradicionais, essa solução atende aos requisitos personalizados e melhora significativamente a flexibilidade, a precisão e a eficiência do gerenciamento de energia nos locais.

Verde: A eficiência do retificador é de até 98%. A solução oferece suporte ao uso de energia híbrida de bateria de rede, de grupo gerador e bateria fotovoltaica, o que ajuda a economizar eletricidade ou remover grupos geradores e a melhorar a relação de energia verde e a confiabilidade. Apoia a análise e a gestão das emissões de carbono ao nível da carga, acelerando a construção de redes de baixo carbono.

Motivada por "Local verde, construindo um futuro mais brilhante", a instalação da Huawei Site Power tem se aprofundado em tecnologias e soluções verdes de energia para TIC para ajudar as operadoras a construir redes verdes e de baixo carbono e alcançar a transformação energética.

