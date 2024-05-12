Huawei представляет универсальные решения для энергоснабжения телекоммуникационных систем

БАНГКОК, 12 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 9 мая в Бангкоке (Таиланд) состоялся 8-й Глобальный саммит по энергоэффективности в области ИКТ на тему «Экологически чистый объект: строим лучшее будущее». На этом саммите отраслевая группа по решениям для энергообеспечения объектов (Site Power Facility Domain) подразделения Digital Power компании Huawei представила универсальные интеллектуальные решения для энергоснабжения телекоммуникационных систем (All-Scenario Smart Telecom Power Solutions), направленные на создание надежной энергетической инфраструктуры, отвечающей потребностям операторов в «одноразовом развертывании для развития на десять лет вперед».

Huawei All-Scenario Smart Telecom Power Solutions

Упрощенное решение. Чтобы расширить мощность традиционных систем энергоснабжения, необходимо добавить несколько комплектов устройств. Решение Huawei Smart Power предлагает модульную конструкцию и поддерживает конфигурацию «под заказ» и гибкое расширение мощности, что позволяет увеличить мощность за счет единственного комплекта оборудования. Решение отличается высокой плотностью и объемом, составляющим всего 50% от объема традиционной системы электропитания, что облегчает его развертывание. Оно поддерживает несколько вводов питания и несколько выходов, а также обладает высокой степенью совместимости и применимости. Благодаря внедрению Huawei Smart Power операторы получают на своих объектах источник питания для конвергентных ИКТ как условие развития диверсифицированных услуг.

предлагает модульную конструкцию и поддерживает конфигурацию «под заказ» и гибкое расширение мощности, что позволяет увеличить мощность за счет единственного комплекта оборудования. Решение отличается высокой плотностью и объемом, составляющим всего 50% от объема традиционной системы электропитания, что облегчает его развертывание. Оно поддерживает несколько вводов питания и несколько выходов, а также обладает высокой степенью совместимости и применимости. Благодаря внедрению операторы получают на своих объектах источник питания для конвергентных ИКТ как условие развития диверсифицированных услуг. Интеллектуальное решение. Используются интеллектуальные автоматические выключатели. Пользователи могут определять мощность автоматического выключателя, его маркировку, режим применения и класс с помощью программного обеспечения. Поддерживаются такие функции, как авторизация энергопотребления, интеллектуальный учет, резервное копирование и дистанционное тестирование заряда батареи. По сравнению с традиционными системами энергоснабжения это решение лучше отвечает индивидуальным потребностям и значительно повышает гибкость, точность и эффективность управления электропитанием на объектах.

Экологически чистое решение. КПД выпрямителя достигает 98%. Решение поддерживает гибридное энергопотребление от сети, генераторной установки и фотоэлектрической батареи, что помогает экономить электроэнергию или исключать генераторные установки, а также повысить коэффициент экологичности и надежность энергоснабжения. Оно поддерживает анализ и управление выбросами углерода на уровне нагрузки, ускоряя создание низкоуглеродных сетей.

Руководствуясь девизом «Экологически чистый объект: строим лучшее будущее», компания группа Site Power Facility компании Huawei углубленно занимается разработкой экологически чистых технологий и решений для ИКТ, чтобы помочь операторам создавать экологичные и низкоуглеродные сети на пути к реализации задач трансформации энергии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2410343/Huawei_All_Scenario_Smart_Telecom_Power_Solutions.jpg