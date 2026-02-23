Ícone da Denmark Street, Regent Sounds, anuncia venda exclusiva on-line da lendária Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker: "A guitarra que começou tudo" no Reverb

LONDRES, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A recém-reaberta loja de guitarras Regent Sounds na Denmark Street marcará o lançamento de seu novo Vintage Lounge com um leilão exclusivo on-line da lendária Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker: "a guitarra que começou tudo".

O evento especial de cinco semanas acontece de 23 de fevereiro a 31 de março no Reverb – o maior mercado on-line de instrumentos musicais do mundo.

T-Bone Walker's 1949 Gibson ES-5N

Reunindo lendas do rock and roll, colecionadores e membros do setor, o evento celebrará a história da Regent Sounds escrevendo um novo capítulo na história da guitarra.

A lendária Gibson ES-5N da T-Bone Walker é amplamente aclamada como um dos instrumentos musicais mais valiosos e historicamente importantes que existem, devido à sua extrema raridade, proveniência documentada, significado histórico e jornada única de 77 anos.

A guitarra está sendo vendida por meio de lances fechados exclusivamente no Reverb, com a Regent Sounds convidando lances iniciais / OIRO £ 1.500.000.

Acompanhando a T-Bone ao longo de quase duas décadas, "a guitarra que começou tudo" foi uma das apenas 22 construídas naquele ano e marcou um ponto de virada dramático no desenvolvimento da guitarra elétrica e na história da música.

Amplamente reconhecido por muitos como o guitarrista supremo entre os guitarristas, o estilo inovador de T-Bone, suas técnicas e frases influenciaram inúmeros músicos que o sucederam, de Chuck Berry a B.B.King, a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Greg Allman e Steve Miller.

A parceria com o Reverb para a venda de uma guitarra tão lendária para um público global marca outro passo importante no retorno triunfante da Regent Sounds e na regeneração contínua da Denmark Street.

A guitarra estará em exibição pública e também disponível para inspeção com hora marcada na Regent Sounds durante o evento.

Os estúdios de gravação da Regent Sounds foram famosos por terem sido usados por The Rolling Stones, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour, Brian May, David Bowie, Elton John, The Kinks, Genesis e muitos outros, do início dos anos 60 até o começo dos anos 80.

Faixas bem conhecidas gravadas nos estúdios da Regent Sounds incluem Fixing a Hole, dos Beatles em 1967, uma faixa principal do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e Not Fade Away, um dos primeiros singles do álbum de estreia dos Rolling Stones.

Nos últimos anos, a incerteza de longo prazo sobre seu futuro deixou a loja em um estado de fluxo. Agora, com o espaço original totalmente reintegrado, a loja quadruplicou de tamanho — com a adição do Rare and Vintage Guitar Lounge de alta qualidade e três cabines à prova de som para músicos experimentarem instrumentos no piso da loja, a Regent Sounds está trazendo a música de volta ao "Tin Pan Alley" britânico, na Denmark Street.

Jim Tuerk, vice-presidente de marketing do Reverb, disse: "Esta é uma rara oportunidade de possuir um pedaço da história da música, a influência de T-Bone Walker na evolução do blues no rock moderno não pode ser exagerada, e esta guitarra foi um protagonista nessa história. O Reverb existe para ajudar guitarras e outros equipamentos a obter a segunda, terceira e quarta vidas, e é apropriado que a Regent Sounds — lendária por si só — seja a loja para dar a esta guitarra seu próximo lar."

Tony Bacon, autor de ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All, afirmou: "Sem a genialidade e virtuosismo de T-Bone Walker, é improvável que tivéssemos tido a proliferação do rock and roll de artistas como os Rolling Stones ou Jimi Hendrix, cujos passos fazem da Regent Sounds um terreno tão sagrado para os fãs de música."

Crispin Weir, coproprietário da Regent Sounds, disse: "A Regent Sounds sempre foi uma meca para os fãs de música por causa de nossa rica história. Mas a recente expansão da loja em dois andares, a abertura do Vintage Lounge e a adição de nossas cabines à prova de som significam que temos um futuro ainda mais brilhante pela frente. A venda da lendária "guitarra que começou tudo" de T-Bone e a parceria com o Reverb são apenas o começo."

