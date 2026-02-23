デンマーク・ストリートの象徴Regent Sounds、 T-Bone Walkerの伝説的1949年製Gibson ES-5NをReverbでオンライン限定販売へ

ロンドン, 2026年2月23日 /PRNewswire/ -- 新たに再オープンしたデンマーク・ストリートのRegent Soundsギターショップは、新設のVintage Lounge開設を記念し、T-Bone Walkerの伝説的な1949年製Gibson ES-5N「the guitar that started it all」の限定オンラインオークションを実施します。

本特別イベントは、2月23日から3月31日までの5週間にわたり、世界最大の楽器オンライン・マーケットプレイスであるReverbにて実施されます。

T-Bone Walker's 1949 Gibson ES-5N

ロックンロール界のレジェンド、コレクター、業界関係者が一堂に会する本イベントは、Regent Soundsの歴史を称えるとともに、ギター史に新たな1ページを刻みます。

T-Bone Walkerの伝説的Gibson ES-5Nは、その極めて高い希少性、来歴が明確に記録されていること、歴史的意義、そして77年にわたる唯一無二の歩みにより、現存する楽器の中でも最も価値が高く、歴史的に重要な一本として広く評価されています。

本ギターはReverbにおいて限定のクローズド・ビッド方式により販売され、Regent Soundsは開始入札価格を150万ポンド（参考価格／OIRO）として入札を受け付けます。

約20年にわたりT-Boneに寄り添った「the guitar that started it all」は、その年に製作されたわずか22本のうちの1本であり、エレクトリックギターの発展および音楽史における劇的な転換点を象徴する存在となりました。

多くの人々から究極のギタリストの中のギタリストとして広く認められているT-Boneは、その革新的な演奏スタイルやテクニック、リックにより、Chuck Berry、B.B. King、Jimi Hendrix、Eric Clapton、Jimmy Page、Keith Richards、Jeff Beck、Stevie Ray Vaughan、Greg Allman、Steve Millerといったアーティストをはじめとする、後進の数え切れないほどのミュージシャンに影響を与えました。

このような伝説的なギターを世界中のオーディエンスに向けて販売するにあたりReverbと提携することは、Regent Soundsの華々しい復活、そしてデンマーク・ストリートの継続的な再生の双方において、さらなる重要な一歩となります。

本ギターはイベント期間中、Regent Soundsにて一般公開されます。また、事前予約により、実際に間近でご確認いただけます。

Regent Soundsのレコーディング・スタジオは、1960年代から1980年代初頭にかけて、The Rolling Stones、Black Sabbath、Jimi Hendrix、Jimmy Page、David Gilmour、Brian May、David Bowie、Elton John、The Kinks、Genesisなど、数多くの著名アーティストに使用されてきたことで広く知られています。

Regent Soundsレコーディング・スタジオで録音された代表的な楽曲には、1967年にThe Beatlesが録音した「Fixing a Hole」（『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』の主要収録曲）や、The Rolling Stonesのデビュー・アルバムからの初期シングル「Not Fade Away」などがあります。

近年では、将来に対する長期的な不透明感により、同ショップは不安定な状況に置かれていました。現在、元のスペースは完全に再統合され、店舗面積は4倍に拡大しました。高級志向のRare and Vintage Guitar Loungeの新設に加え、店内フロアには楽器を試奏できる防音ブースを3室設置しています。Regent Soundsは、英国の「ティン・パン・アレー」と称されるデンマーク・ストリートに、再び音楽の活気を取り戻しています。

Reverbのマーケティング担当バイスプレジデントであるJim Tuerk氏は、次のように述べました。「これは音楽史の一部を手に入れることができる貴重な機会です。T-Bone Walkerがブルースを現代ロックへと進化させる過程に与えた影響は計り知れず、このギターはその物語を象徴する存在でした。Reverbは、ギターやその他の機材に第二、第三、さらには第四の人生をもたらすことを使命としています。そして、その名自体が伝説的なRegent Soundsが、このギターに次なる居場所を与えるショップとなるのは、まさにふさわしいことです。」

『ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All』の著者であるTony Bacon氏は、次のように述べました。「T-Bone Walkerの天才的な才能と卓越した技巧がなければ、The Rolling StonesやJimi Hendrixのようなアーティストによるロックンロールの隆盛は生まれなかったかもしれません。そしてその足跡こそが、Regent Soundsを音楽ファンにとって特別な聖地にしているのです。」

Regent Soundsの共同オーナーであるCrispin Weir氏は、次のように述べました。「Regent Soundsは、その豊かな歴史により、常に音楽ファンにとってのメッカであり続けてきました。しかし、店舗を2フロアに拡張し、Vintage Loungeをオープンし、さらに防音ブースを導入したことで、私たちの未来はこれまで以上に明るいものとなっています。T-Boneの伝説的な『guitar that started it all』の販売、そしてReverbとの提携は、その始まりにすぎません。」

