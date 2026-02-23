- El icono de la música de Denmark Street, Regent Sounds, anuncia la venta exclusiva online de la legendaria Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker: «La guitarra que lo empezó todo» en Reverb

LONDRES, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La tienda de guitarras Regent Sounds, recientemente reabierta en Denmark Street, celebrará la inauguración de su nuevo Vintage Lounge con una subasta online exclusiva de la legendaria Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker: «la guitarra que lo empezó todo».

El evento especial, de cinco semanas de duración, se celebrará del 23 de febrero al 31 de marzo en Reverb, el mayor mercado online de instrumentos musicales del mundo.

T-Bone Walker's 1949 Gibson ES-5N

El evento, que reunirá a leyendas del rock and roll, coleccionistas y expertos del sector, rendirá homenaje a la historia de Regent Sounds escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la guitarra.

La legendaria Gibson ES-5N de T-Bone Walker es ampliamente aclamada como uno de los instrumentos musicales más valiosos e históricamente importantes que existen, debido a su extrema rareza, su procedencia documentada, su importancia histórica y su singular trayectoria de 77 años.

La guitarra se venderá mediante una subasta cerrada exclusivamente en Reverb, y Regent Sounds invita a presentar ofertas iniciales / OIRO de 1.500.000 libras.

Acompañando a T-Bone durante casi dos décadas, «la guitarra que lo empezó todo» fue una de las 22 únicas fabricadas ese año y marcó un punto de inflexión dramático en el desarrollo de la guitarra eléctrica y la historia de la música.

Ampliamente reconocido por muchos como el mejor guitarrista de guitarristas, el innovador estilo, las técnicas y los licks de T-Bone influyeron en innumerables músicos que le siguieron, desde Chuck Berry y B.B. King hasta Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Greg Allman y Steve Miller.

La colaboración con Reverb para la venta de una guitarra tan legendaria a un público global supone otro paso significativo tanto en el triunfal regreso de Regent Sounds como en la continua regeneración de Denmark Street.

La guitarra estará expuesta al público y también se podrá examinar de cerca con cita previa en Regent Sounds durante todo el evento.

Los estudios de grabación Regent Sounds fueron utilizados por artistas tan famosos como The Rolling Stones, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour, Brian May, David Bowie, Elton John, The Kinks, Genesis y muchos otros desde los años 60 hasta principios de los 80.

Entre las canciones más conocidas grabadas en los estudios Regent Sounds se encuentran «Fixing a Hole» de The Beatles en 1967, una canción clave del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y «Not Fade Away», uno de los primeros sencillos del álbum debut de The Rolling Stones.

En los últimos años, la incertidumbre sobre su futuro había dejado la tienda en un estado de cambio constante. Ahora, con el espacio original totalmente reintegrado, la tienda ha cuadruplicado su tamaño, con la incorporación del exclusivo Rare and Vintage Guitar Lounge y tres cabinas insonorizadas para que los músicos prueben los instrumentos en la tienda. Regent Sounds está devolviendo la música al «Tin Pan Alley» británico, Denmark Street.

Jim Tuerk, vicepresidente de marketing de Reverb, explicó: «Esta es una oportunidad única para poseer una pieza de la historia de la música. La influencia de T-Bone Walker en la evolución del blues hacia el rock moderno no puede ser subestimada, y esta guitarra fue un personaje principal en esa historia. Reverb existe para ayudar a que las guitarras y otros equipos tengan una segunda, tercera y cuarta vida, y es apropiado que Regent Sounds, que es legendaria por derecho propio, sea la tienda que le dé a esta guitarra su próximo hogar».

Tony Bacon, autor de ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All, comentó: «Sin el genio y el virtuosismo de T-Bone Walker, es poco probable que hubiéramos tenido la proliferación del rock and roll de artistas como los Rolling Stones o Jimi Hendrix, cuyos pasos hacen de Regent Sounds un lugar sagrado para los aficionados a la música».

Crispin Weir, copropietario de Regent Sounds, afirmó: «Regent Sounds siempre ha sido la meca de los aficionados a la música debido a nuestra rica historia. Pero la reciente ampliación de la tienda a dos plantas, la apertura del Vintage Lounge y la incorporación de nuestras cabinas insonorizadas significan que tenemos un futuro aún más brillante por delante. La venta de la legendaria guitarra de T-Bone, «la que lo empezó todo», y la asociación con Reverb son solo el principio».

Notas de los redactores

Consultas de prensa: [email protected]

Página web de la subasta: www.reverb.com/uk/shop/regent-sounds-vintage

Página web de la guitarra: www.gibsones5.com

Regent Sounds: www.regentsounds.com

Acerca de Reverb: https://reverb.com

Acerca de Tony Bacon: www.tonybacon.co.uk