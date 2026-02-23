Regent Sounds, ícono de Denmark Street, anuncia la venta exclusiva en línea de la legendaria Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker: "la guitarra que lo comenzó todo" en Reverb

LONDRES, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La recién reabierta tienda de guitarras Regent Sounds en Denmark Street marcará el lanzamiento de su nuevo Vintage Lounge con una subasta en línea exclusiva de la legendaria Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker: "la guitarra que lo comenzó todo".

El evento especial de cinco semanas se celebra del 23 de febrero al 31 de marzo en Reverb, el mercado en línea de instrumentos musicales más grande del mundo.

T-Bone Walker's 1949 Gibson ES-5N

Al reunir a leyendas del rock and roll, coleccionistas y expertos de la industria, el evento celebrará la historia de Regent Sounds al escribir un nuevo capítulo en la historia de la guitarra.

La legendaria Gibson ES-5N de T-Bone Walker es ampliamente aclamada como uno de los instrumentos musicales más valiosos e históricamente importantes que existen, debido a su extrema rareza, su procedencia documentada, su importancia histórica y su viaje único de 77 años.

La guitarra se vende a través de una licitación cerrada exclusivamente en Reverb con Regent Sounds que invita a ofertas iniciales o la oferta más cercana a £1.500.000.

Acompañando a T-Bone a lo largo de casi dos décadas, "la guitarra que lo comenzó todo" fue una de las 22 construidas ese año y marcó un punto de inflexión dramático en el desarrollo de la guitarra eléctrica y la historia de la música.

Ampliamente reconocido por muchos como el guitarrista definitivo, el innovador estilo de ejecución, las técnicas y los licks de T-Bone influyeron en innumerables músicos que lo siguieron, desde Chuck Berry y B.B.King a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Greg Allman y Steve Miller.

La alianza con Reverb para la venta de una guitarra tan legendaria a una audiencia mundial marca otro paso significativo tanto en el regreso triunfal de Regent Sounds como en la permanente revitalización de Denmark Street.

La guitarra estará en exhibición pública y también estará disponible para una inspección cercana con cita previa en Regent Sounds durante el evento.

Los estudios de grabación de Regent Sounds fueron elegidos por The Rolling Stones, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour, Brian May, David Bowie, Elton John, The Kinks, Genesis y muchos otros desde los años 60 hasta principios de los 80.

Entre las grabaciones más conocidas realizadas en los estudios de Regent Sounds se encuentran "Fixing a Hole" de The Beatles (1967), tema clave de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y "Not Fade Away", uno de los primeros sencillos de The Rolling Stones, incluido en su álbum debut.

En años más recientes, la incertidumbre a largo plazo sobre su futuro había dejado a la tienda en un estado de cambio. Ahora, con el espacio original completamente reintegrado, la tienda ha cuadruplicado su tamaño. Con la incorporación del exclusivo Rare and Vintage Guitar Lounge y tres cabinas insonorizadas para que los músicos prueben instrumentos en el local, Regent Sounds devuelve la música a la "Tin Pan Alley" británica: Denmark Street.

Jim Tuerk, vicepresidente de marketing de Reverb, dijo: "Esta es una oportunidad única de poseer una pieza de la historia de la música, la influencia de T-Bone Walker en la evolución del blues al rock moderno no puede exagerarse, y esta guitarra fue un protagonista clave en esa historia. Reverb existe para ayudar a las guitarras y otros equipos a tener una segunda, tercera y cuarta vida, y es apropiado que Regent Sounds, legendaria por derecho propio, sea la tienda que le dé a esta guitarra su próximo hogar".

Tony Bacon, autor de ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All, dijo: "Sin el genio y el virtuosismo de T-Bone Walker, es poco probable que hubiéramos tenido la proliferación de rock and roll de artistas como los Rolling Stones o Jimi Hendrix, cuyos pasos hacen que Regent Sounds sea un terreno tan sagrado para los fanáticos de la música".

Crispin Weir, copropietario de Regent Sounds, dijo: "Regent Sounds siempre ha sido una meca para los fanáticos de la música debido a nuestra rica historia. Pero la reciente expansión de la tienda en dos plantas, la apertura del Vintage Lounge y la adición de nuestras cabinas insonorizadas significan que tenemos un futuro aún más brillante por delante. La venta de la legendaria 'guitarra que lo comenzó todo' de T-Bone y la unión con Reverb son solo el comienzo".

