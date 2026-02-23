Regent Sounds, l'icône de Denmark Street, annonce la vente exclusive en ligne de la légendaire Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker : « The Guitar That Started It All » sur Reverb

LONDRES, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- Le magasin de guitares Regent Sounds, qui a récemment rouvert sur Denmark Street, marquera le lancement de son nouvel espace vintage avec une vente aux enchères en ligne exclusive de la légendaire Gibson ES-5N de 1949 de T-Bone Walker : « the guitar that started it all » (la guitare qui a tout déclenché).

L'événement spécial se déroulera durant cinq semaines, du 23 février au 31 mars, sur Reverb, la plus grande place de marché en ligne pour les instruments de musique.

T-Bone Walker's 1949 Gibson ES-5N

Réunissant des légendes du rock and roll, des collectionneurs et des professionnels du secteur, l'événement célébrera l'histoire de Regent Sounds en écrivant un nouveau chapitre de l'histoire de la guitare.

La légendaire Gibson ES-5N de T-Bone Walker est largement reconnue comme l'un des instruments de musique les plus précieux et les plus importants du point de vue historique, en raison de son extrême rareté, de sa provenance documentée, de son importance historique et de son parcours unique long de 77 ans.

La guitare est vendue dans le cadre d'une enchère fermée exclusivement sur Reverb, Regent Sounds proposant un prix de départ/prix indicatif de 1 500 000 livres sterling.

Accompagnant T-Bone pendant près de 20 ans, « la guitare qui a tout déclenché » était l'une des 22 guitares construites cette année-là et a marqué un tournant décisif dans le développement de la guitare électrique et dans l'histoire de la musique.

Largement reconnu par beaucoup comme le guitariste par excellence, T-Bone, avec son style de jeu, ses techniques et ses licks innovants, a influencé d'innombrables musiciens qui l'ont suivi, de Chuck Berry et B.B.King à Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Greg Allman et Steve Miller.

L'association avec Reverb pour la vente d'une guitare aussi légendaire à un public mondial marque une nouvelle étape importante dans le retour triomphal de Regent Sounds et dans la revitalisation en cours de Denmark Street.

La guitare sera exposée au public et pourra être examinée de près sur rendez-vous à Regent Sounds pendant toute la durée de l'événement.

Les studios d'enregistrement de Regent Sounds sont célèbres pour avoir été utilisés par les Rolling Stones, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour, Brian May, David Bowie, Elton John, The Kinks, Genesis et bien d'autres, des années 60 au début des années 80.

Parmi les titres célèbres enregistrés dans les studios de Regent Sounds, citons Fixing a Hole des Beatles en 1967, un morceau clé de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et Not Fade Away, l'un des premiers singles du premier album des Rolling Stones.

Ces dernières années, en raison de l'incertitude à long terme quant à son avenir, le magasin a connu beaucoup de changements. Aujourd'hui, avec la réintégration complète de l'espace d'origine, le magasin a quadruplé de taille - avec l'ajout d'un espace de guitares vintage et rares haut de gamme et de trois cabines insonorisées pour permettre aux musiciens d'essayer des instruments au magasin, Regent Sounds réintroduit la musique dans la « Tin Pan Alley » britannique, Denmark Street.

Jim Tuerk, vice-président du marketing chez Reverb, a déclaré : « Il s'agit d'une rare occasion de posséder un morceau d'histoire de la musique ; on ne saurait trop insister sur l'influence de T-Bone Walker sur l'évolution du blues vers le rock moderne, et cette guitare a joué un rôle de premier plan dans cette histoire. Reverb existe pour permettre aux guitares et autres équipements d'avoir une deuxième, une troisième et une quatrième vie, et il va de soi que Regent Sounds - qui est légendaire dans son propre domaine - soit le magasin qui offre à cette guitare son prochain foyer ».

Tony Bacon, auteur de ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All, a déclaré : « Sans le génie et la virtuosité de T-Bone Walker, le rock and roll n'aurait probablement pas connu un tel foisonnement, avec des artistes comme les Rolling Stones ou Jimi Hendrix, dont les pas font de Regent Sounds un lieu sacré pour les amateurs de musique ».

Crispin Weir, copropriétaire de Regent Sounds, a déclaré : « Regent Sounds a toujours été un haut lieu de la musique en raison de sa riche histoire. Mais le récent agrandissement de la boutique sur deux étages, l'ouverture de l'espace vintage et l'ajout de nos cabines insonorisées nous laissent entrevoir un avenir encore plus radieux. La vente de la légendaire " guitare qui a tout déclenché " de T-Bone et le partenariat avec Reverb ne sont que le début. »

