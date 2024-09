HSINCHU, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricante e fornecedora de TPU (poliuretano termoplástico) médico com sede em Taiwan, tem a satisfação de anunciar sua participação na Medtec China 2024. A 18ª edição desta exposição será realizada de 25 a 27 de setembro de 2024, no Centro de Exposições e Convenções da Expo Mundial de Xangai.

ICP DAS-BMP revela TPUs de engenharia avançada na Medtec China 2024

Na Medtec China 2024, a ICP DAS-BMP apresentará sua mais recente inovação, o Engineering Arothane™ TPU (série EARP). Esse TPU rígido à base de poliéster aromático de grau médico se destaca por sua excelente processabilidade, alta temperatura de transição vítrea (Tg) e propriedades excepcionais de transmissão de luz. Pode ser usado como um conector médico rígido ou como um material auxiliar no tratamento ortodôntico.

Outro destaque da exposição da ICP DAS-BMP será a série Arothane™ ARP-W-G. Esse TPU à base de poliéter aromático é infundido com 40-60% de tungstênio como radiopacificador. Ele apresenta uma radiopacidade maior do que a do sulfato de bário, o que é fundamental para dispositivos médicos de pequenas dimensões ou de paredes finas. A série ARP-W-G também é conhecida por seus pequenos pellets, alta fluidez e excelente dispersão, o que a torna a escolha preferida para materiais de revestimento de fio-guia.

Além dessas inovações, a ICP DAS-BMP também apresentará o Arothane™ ARP-B20 (20% de sulfato de bário) e o Durathane™ ALC-B40 (40% de sulfato de bário). Esses dois produtos foram aprovados no teste de implantação de 90 dias, atendendo à norma ISO 10993-6.

Em resposta à demanda do mercado, a ICP DAS-BMP anuncia com entusiasmo o lançamento de seus novos materiais macios da série ARP com níveis de dureza abaixo de 70A. Essa série inclui o ARP-60A, o ARP-63A e o ARP-67A, oferecendo aos clientes uma grande variedade de opções para atender a diferentes tipos de aplicações médicas.

A equipe da ICP DAS-BMP espera receber os visitantes da feira de 25 a 27 de setembro no estande 2B302. Convidamos os participantes a interagir com os especialistas da empresa para conhecer os últimos avanços em TPU de uso médico e discutir soluções sob medida para suas necessidades específicas.

Sobre a ICP DAS-BMP

A ICP DAS-BMP, fabricante e distribuidora de TPU com sede em Taiwan e certificada pela ISO 13485, mantém laboratórios especializados, dedicados ao gerenciamento da qualidade. Valendo-se de mais de três décadas de experiência em automação industrial de sua empresa controladora, a ICP DAS, a ICP DAS-BMP emprega as práticas de fábricas inteligentes para aprimorar a qualidade dos produtos e reduzir os prazos de entrega. A empresa se compromete a fornecer suporte pós-venda ágil e soluções flexíveis, mesmo para pedidos de pequeno porte, garantindo a satisfação do cliente e promovendo parcerias de longo prazo.

Para obter mais informações, acesse: https://bmp.icpdas.com/

Para produtos de TPU e consultas, entre em contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494283/Banner_Medtec_China_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2261949/4886832/ICP_DAS___Logo.jpg

FONTE ICP DAS Co., Ltd.