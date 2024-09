ICP DAS-BMP stellt auf der Medtec China 2024 seine TPUs für modernste Technikanwendungen vor

HSINCHU, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Lieferant von medizinischem TPU (thermoplastisches Polyurethan), freut sich, seine Teilnahme an der Medtec China 2024 bekannt zu geben. Die 18. Ausgabe dieser Ausstellung wird vom 25. bis 27. September 2024 im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center stattfinden.

ICP DAS-BMP Reveals Advanced Engineering TPUs at Medtec China 2024

Auf der Medtec China 2024 wird ICP DAS-BMP seine neueste Innovation, das Engineering Arothane™ TPU (EARP-Serie), präsentieren. Dieses auf aromatischem Polyester basierende, starre TPU in medizinischer Qualität zeichnet sich durch seine hervorragende Verarbeitbarkeit, seine hohe Glasübergangstemperatur (Tg) und seine außergewöhnlichen Lichtdurchlässigkeitseigenschaften aus. Es eignet sich für die Verwendung als starre medizinische Verbindung oder als Hilfsmaterial bei kieferorthopädischen Behandlungen.

Ein weiteres Highlight auf dem Messestand von ICP DAS-BMP ist die Arothane™ ARP-W-G Serie. Dieses auf aromatischem Polyether basierende TPU ist mit 40-60% Wolfram als Radiopazifikator versetzt. Im Vergleich zu Bariumsulfat weist es eine höhere Röntgensichtbarkeit auf, was für klein dimensionierte oder dünnwandige medizinische Geräte von entscheidender Bedeutung ist. Die ARP-W-G-Serie ist auch für ihre kleine Pelletgröße, ihre hohe Fließfähigkeit und ihre hervorragende Dispersion bekannt, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Beschichtungsmaterialien für Führungsdrähte macht.

Zusätzlich zu diesen Innovationen wird ICP DAS-BMP auch Arothane™ ARP-B20 (20% Bariumsulfat) und Durathane™ ALC-B40 (40% Bariumsulfat) vorstellen. Beide Produkte haben den 90-Tage-Implantationstest gemäß der Norm ISO 10993-6 erfolgreich bestanden.

Als Reaktion auf die Marktnachfrage freut sich ICP DAS-BMP, die bevorstehende Einführung seiner neuen ARP-Serie weicher Materialien mit Härtegraden unter 70A bekannt zu geben. Diese Serie umfasst die Modelle ARP-60A, ARP-63A und ARP-67A und bietet den Kunden eine breitere Palette an Optionen für verschiedene medizinische Anwendungen.

Das ICP DAS-BMP-Team freut sich darauf, die Messebesucher vom 25. bis 27. September am Stand 2B302 begrüßen zu dürfen. Die Teilnehmer sind eingeladen, sich mit den Experten des Unternehmens auszutauschen, um die neuesten Fortschritte bei medizinischem TPU zu erkunden und maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu diskutieren.

Informationen zu ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ein in Taiwan ansässiger TPU-Hersteller und -Lieferant, der nach ISO 13485 zertifiziert ist, verfügt über spezialisierte Laboratorien für das Qualitätsmanagement. ICP DAS-BMP nutzt die mehr als drei Jahrzehnte lange Erfahrung seiner Muttergesellschaft ICP DAS in der Industrieautomation, um die Produktqualität zu verbessern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Das Unternehmen ist bestrebt, einen reaktionsschnellen Kundendienst und flexible Lösungen auch für kleine Bestellmengen zu bieten, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und langfristige Partnerschaften zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bmp.icpdas.com/

Für TPU-Produkte und Anfragen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492255/Banner_Medtec_China_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2261949/ICP_DAS___Logo.jpg