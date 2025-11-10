ICP DAS-BMP participa da cerimônia de assinatura do memorando de entendimento para estabelecer um novo parâmetro em materiais TPU de grau médico
10 nov, 2025, 00:45 GMT
HSINCHU, 9 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ICP DAS-BMP participou da cerimônia de assinatura do Memorando de Entendimento Estratégico (MOU) promovida pela Towards Buddha Co., Ltd. em 28 de outubro, onde apresentou suas realizações em pesquisa e desenvolvimento e diversas aplicações em materiais TPU de grau médico. No futuro, a ICP DAS-BMP vai colaborar com especialistas do setor e equipes de think tanks para promover a inovação e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento e a adoção mais ampla de materiais TPU nos mercados globais.
O evento reuniu parceiros do setor, incluindo a ICP DAS CO., LTD. / ICP DAS-BMP, Intype Enterprise Co., Ltd., A-Max Technology Co., Ltd., MedServ Biotech Co., Ltd., LEON Biotech Co., Ltd., VOLER Biotech Consulting Co., Ltd., Chi Feng Co., Ltd. e Towards Buddha Co., Ltd.
A experiência combinada dessas empresas abrange uma ampla gama de setores, incluindo fabricação de materiais TPU de grau médico, fabricação inteligente e aplicações IIoT, máquinas de extrusão de precisão e tecnologias de processamento, equipamentos de desumidificação e secagem, moldagem por injeção e produção de acessórios, fabricação de cateteres e serviços de moldagem OEM, além de consultoria em design e regulamentação de dispositivos médicos.
Na cadeia de suprimentos de dispositivos médicos, a ICP DAS-BMP oferece uma linha completa de materiais TPU de grau médico que atendem integralmente a diversas aplicações médicas, incluindo cateteres, revestimentos de fios-guia, conectores Luer-Lock e componentes ortodônticos.
Os TPUs básicos Arothane™, Alithane™ e Durathane™ (séries ARP/ALP/ALC) atendem às exigências da maioria dos dispositivos médicos que entram em contato com o corpo. Entre eles, o Arothane™ ARP-B20 e o Durathane™ ALC-B40 foram aprovados no teste de implantação de 13 semanas da norma ISO 10993-6, tornando-os adequados para implantação por até 90 dias. Com excelente capacidade de dispersão e biocompatibilidade, esses materiais são os preferidos para a fabricação de cateteres invasivos.
A ICP DAS-BMP continuará a fortalecer suas relações com os clientes atuais e parceiros MOU, fornecendo materiais TPU de grau médico que combinam segurança e alta qualidade. A empresa pretende aumentar a sua competitividade na cadeia de suprimentos médica global e apoiar os parceiros no desenvolvimento de dispositivos médicos mais completos e confiáveis.
Sobre a ICP DAS-BMP
ICP DAS-BMP, fabricante e fornecedora líder de TPU com sede em Taiwan, é certificada pela ISO 13485 e opera laboratórios especializados focados no gerenciamento da qualidade. Aproveitando os mais de trinta anos de experiência em automação industrial de sua controladora ICP DAS, a ICP DAS-BMP emprega práticas de fábrica inteligente para aprimorar a qualidade do produto e agilizar os prazos de entrega. A empresa está comprometida com o suporte pós-venda ágil e soluções flexíveis, mesmo para pedidos de pequenas quantidades, garantindo a satisfação do cliente e promovendo parcerias de longo prazo.
Para mais informações, acesse: https://bmp.icpdas.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811564/ICP_DAS_BMP_Attends_MOU_Signing_Ceremony_to_Mark_a_New_Milestone_in_Medical_Grade_TPU_Materials.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg
