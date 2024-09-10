泓格生醫先進硬質醫療級TPU新品將於 2024 Medtec China 正式亮相

泓格生醫將秀出另一個亮點展品——醫療級含鎢聚氨酯 Arothane™ ARP-W-G 系列。此芳香族聚醚系列提供含有 40-60% 鎢粉的顯影劑規格，與硫酸鋇相比，含鎢聚氨酯系列具備更為卓越的顯影效果，此一特性對於製造小尺寸或薄壁醫療器材來說十分重要。另外，ARP-W-G 系列還擁有粒徑小、流動性高、分散性佳等優勢，使其成為導絲塗層材料的理想選擇。

除了多項研發新品的亮相外，泓格生醫也會展出 Arothane™ ARP-B20（含20%硫酸鋇）和 Durathane™ ALC-B40 （含40%硫酸鋇）。這兩個產品牌號皆已通過 ISO10993-6 的 90 天植入試驗，顯示其長期生物相容性，滿足長期侵入式或植入式醫材的應用需求。

因應市場需求，泓格生醫已陸續推出硬度低於 70A 的軟料 ARP 系列產品(Soft ARP)，包括 ARP-60A、ARP-63A、ARP-67A 等牌號，為客戶提供更多選擇，以滿足多種醫療應用的需求。

9月25日至27日，泓格生醫團隊誠摯邀請訪客蒞臨展位 2B302。泓格專家期待與您會面交流，共同探索醫療級 TPU 的最新發展，並討論為每位客戶量身打造的 TPU 解決方案。

關於泓格生醫

位於台灣的泓格生醫為通過 ISO 13485 認證的醫療級 TPU 製造廠和供應商，專注於多系列醫療級TPU 的研發與製造。借助自家泓格科技30年的工業自動化技術與經驗，泓格生醫打造智慧工廠和監控系統，以提升產品良率並縮短交貨期。同時，公司提供即時的售後服務和靈活的解決方案，並承接少量多樣的客製化訂單，以確保客戶滿意度及深化長期合作關係。

瞭解更多詳情，請訪問泓格生醫網站：https://bmp.icpdas.com/

SOURCE 泓格生醫