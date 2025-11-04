ICP DAS-BMP redefine o desempenho dos materiais médicos com TPU de baixa migração e baixo atrito na COMPAMED 2025

HSINCHU, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricante e fornecedora de TPU (poliuretano termoplástico) de grau médico sediada em Taiwan, tem o prazer de anunciar sua participação na COMPAMED 2025, que será realizada de 17 a 20 de novembro no Messe Düsseldorf, na Alemanha. Os visitantes podem encontrar a equipe da ICP DAS-BMP no Hall 8b, Estande C09-4.

Imagem por ICP DAS-BMP

O destaque da exposição deste ano ficará por conta de duas inovações em TPU projetadas para atender às necessidades críticas na fabricação de dispositivos médicos: a Série de Baixa Migração e a Série de Baixo Atrito.

O TPU Arothane™ ARP-B20 de baixa migração atende à norma ISO 10993 e é adequado para implantes de até 90 dias. Ele minimiza a migração dos aditivos durante o processamento, ajudando os cateteres a conservarem suas superfícies lisas durante toda a sua vida útil, ao mesmo tempo em que oferece 15 opções de cores para um design flexível e personalizado.

Outro destaque será a recém-lançada Série de Baixo Atrito, projetada com uma superfície inerentemente lisa que elimina a necessidade de revestimentos adicionais ou tratamentos pós-processamento. Composta inteiramente por TPU e livre de PFAS ou plastificantes, esta série proporciona estabilidade confiável a longo prazo, sem exsudação da superfície ou migração de aditivos. Suas propriedades de baixo atrito a tornam particularmente adequada para aplicações que exigem inserção suave, como sondas nasogástricas com fios-guia, ao mesmo tempo em que garante segurança e desempenho durante o armazenamento e uso.

Além disso, a ICP DAS-BMP exibirá uma ampla gama de produtos em TPU que atendem a diversas necessidades médicas. As séries ARP, ALP e ALC atendem à maioria dos dispositivos de contato corporal, com a ARP-B20 e a ALC-B40 qualificadas para implantação de 90 dias. Em aplicações radiopacas, as séries ARP-W e ARP-WG utilizam 40–60% de tungstênio para melhorar a visibilidade dos fios-guia e dispositivos de parede delgada. A série Engineering Arothane™ EARP, conhecida por sua transparência e resistência, é ideal para ortodontia, conectores Luer-Lock e outros dispositivos de precisão.

Juntos, esses materiais traduzem o compromisso permanente da ICP DAS-BMP em promover soluções em TPU mais seguras, confiáveis e versáteis, que permitem aos fabricantes de dispositivos médicos atender às necessidades em constante evolução dos cuidados de saúde modernos.

Sobre a ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante e fornecedora líder de TPU com sede em Taiwan, é certificada pela ISO 13485 e opera laboratórios especializados focados no gerenciamento da qualidade. Aproveitando os mais de trinta anos de experiência em automação industrial de sua controladora ICP DAS, a ICP DAS-BMP emprega práticas de fábrica inteligente para aprimorar a qualidade do produto e agilizar os prazos de entrega. A empresa está comprometida com o suporte pós-venda ágil e soluções flexíveis, mesmo para pedidos de pequenas quantidades, garantindo a satisfação do cliente e promovendo parcerias de longo prazo.

