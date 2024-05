Illusion Aligners conquista recorde com seu maior alinhador na Índia

MUMBAI, Índia, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Na vibrante fraternidade odontológica da Índia, a Illusion Aligners se destaca como um fabricante confiável de Clear Aligners. Reconhecida por seu compromisso com a excelência e a utilização de tecnologia de ponta, a marca conquistou amplo reconhecimento entre os profissionais odontológicos indianos e globais. Mas seu último empreendimento transcende suas realizações anteriores. Desbravando novos caminhos em inovação, a Illusion Aligners revelou uma criação monumental, O Maior Alinhador do país, que os catapultou para o prestigiado Livro de Recordes da Índia.

Dreaming Big, Setting Records: Illusion Aligners Creates History by Making the Biggest Aligner.

A Sra. Kashmira Shah, a Adjudicadora que representa a India Book of Records, concedeu o prestigioso prêmio ao Sr. Rajesh Khakhar, o fundador, e ao Sr. Mitesh Kariya, o COO da Illusion Aligners, em 19 de abril de 2024. Este momento inesquecível foi recebido com alegre celebração pela Team Illusion, marcando um marco histórico em sua jornada. O Adjudicador elogiou a equipe por seus esforços e aplaudiu a abordagem visionária do Sr. Rajesh Khakhar e do CEO Sr. Sameer Merchant. O Sr. Khakhar iniciou esta empresa com uma equipe de dois membros e a impulsionou a novos patamares sob a liderança guiada de seu CEO, o Sr. Sameer Merchant.

Este Maior Alinhador possui dimensões impressionantes de 1900 mm (cerca de 6,23 pés) de largura e 1650 mm (cerca de 5,41 pés) de altura e foi trabalhado meticulosamente usando material Taglus PETG. Esta criação foi cuidadosamente elaborada em um processo diligente de oito etapas, começando com a coleta de impressões, vazamento e impressão de modelos 3D, seguido de termoformagem e marcação a laser precisa. Em seguida, passou por um acabamento completo, polimento e verificação de qualidade antes de ser cuidadosamente embalado. Foi oficialmente registrado em 15 de fevereiro de 2024. Com essa conquista notável, eles se gravaram nas páginas da história. Sua influência, de fato, significa a qualidade e a precisão da empresa na criação deste alinhador notável.

A conquista inovadora da empresa, criando o The Biggest Aligner, é um marco significativo na indústria odontológica, exibindo sua liderança e inovação. Ao criar o Maior Alinhador da Índia, a empresa exemplifica seu espírito de ousar sonhar grande e alcançar ainda mais. Esta criação inspiradora é um testemunho da sua dedicação em promover sorrisos saudáveis e o bem-estar geral dos pacientes.

Enraizada no legado de mais de 35 anos do Illusion Dental Lab, a Illusion Aligners redefine a Odontologia, conquistando a confiança e o reconhecimento da fraternidade Dental. Reconhecida por sua qualidade premium e alinhadores certificados pela FDA dos EUA, a Illusion Aligners tem sido fundamental na transformação da prática odontológica da Aligner na Índia. Illusion Aligners tem várias variantes de Alinhadores, incluindo Illusion Aligners PRO, Illusion Aligners Aesthetic e Illusion Aligners FLX. FLX é a versão mais recente que fornece tratamento mais rápido da maneira mais confortável. O compromisso da marca com a excelência é evidente em sua gama diversificada de variantes do Aligner, oferecendo aos Dentistas e Pacientes várias opções para escolher com base em suas necessidades.

A Illusion Aligners, impulsionada por uma visão de revolucionar a Odontologia, permanece na vanguarda da inovação. O compromisso inabalável da empresa em remodelar a Assistência Odontológica em todo o mundo, um compromisso que se estende além das fronteiras, é evidente em seus produtos pioneiros.

