Les aligneurs Illusion réalisent un record avec leur plus grand aligneur en Inde

MUMBAI, Inde, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans la fraternité dentaire dynamique de l'Inde, Illusion Aligners se distingue comme un fabricant de confiance d'aligneurs transparents. Réputée pour son engagement en faveur de l'excellence et de l'utilisation d'une technologie de pointe, la marque a été largement reconnue par les professionnels dentaires indiens et internationaux. Mais leur dernière initiative transcende leurs réalisations précédentes. Pionniers de l'innovation, Illusion Aligners a dévoilé une création monumentale, The Biggest Aligner in the country, qui les a catapultés dans le prestigieux India Book of Records.

Dreaming Big, Setting Records: Illusion Aligners Creates History by Making the Biggest Aligner.

Mme Kashmira Shah, adjudicateuse représentant India Book of Records, a décerné le prix prestigieux à M. Rajesh Khakhar, fondateur, et à M. Mitesh Kariya, directeur de l'exploitation d'Illusion Aligners, le 19 avril 2024. Ce moment inoubliable a été célébré avec joie par Team Illusion, marquant une étape historique dans leur parcours. L'arbitre a félicité l'équipe pour ses efforts et a salué l'approche visionnaire de M. Rajesh Khakhar et du PDG de M. Sameer Merchant. M. Khakhar a fondé cette entreprise avec une équipe de deux membres, et elle a atteint de nouveaux sommets sous la direction guidée de son PDG, M. Sameer Merchant.

Ce grand aligneur a des dimensions impressionnantes de 1 900 mm (environ 6,23 pieds) de largeur et 1 650 mm (environ 5,41 pieds) de hauteur et a été fabriqué méticuleusement à l'aide d'un matériau PETG de Taglus. Cette création a été soigneusement conçue dans le cadre d'un processus diligent en huit étapes, en commençant par la collecte d'impressions, le coulage et l'impression de modèles en 3D, suivis d'un thermoformage et d'un marquage laser précis. Il a ensuite fait l'objet d'une finition, d'un polissage et d'un contrôle de qualité approfondis avant d'être soigneusement emballé. Il a été officiellement enregistré le 15 février 2024. Grâce à cette réussite remarquable, ils se sont inscrits dans les pages de l'histoire. Son influence témoigne de la qualité et de la précision de l'entreprise dans la création de cet aligneur remarquable.

La réalisation révolutionnaire de l'entreprise, la création du plus grand aligneur, est une étape importante dans l'industrie dentaire, qui témoigne de son leadership et de son innovation. En créant le plus grand aligneur en Inde, l'entreprise incarne sa philosophie qui consiste à oser rêver grand et à en faire encore plus. Cette création impressionnante témoigne de leur engagement à promouvoir des sourires sains et le bien-être général des patients.

Enraciné dans l'héritage de plus de 35 ans d'Illusion Dental Lab, Illusion Aligners redéfinit la dentisterie, gagnant la confiance et la reconnaissance de la fraternité dentaire. Réputé pour sa qualité supérieure et ses aligneurs certifiés par la FDA américaine, Illusion Aligners a joué un rôle déterminant dans la transformation de la pratique dentaire des aligneurs en Inde. Les aligneurs d'illusion ont plusieurs variantes d'aligneurs, y compris les aligneurs d'illusion PRO, les aligneurs d'illusion esthétique et les aligneurs d'illusion FLX. FLX est la dernière version qui offre un traitement plus rapide et le plus confortable possible. L'engagement de la marque en faveur de l'excellence est évident dans sa gamme diversifiée de variantes Aligner, offrant aux dentistes et aux patients de multiples options en fonction de leurs besoins.

Les aligneurs d'illusion, animés par une vision de révolutionner la dentisterie, restent à la pointe de l'innovation. L'engagement inébranlable de l'entreprise à remodeler les soins dentaires dans le monde entier, un engagement qui s'étend au-delà des frontières, est évident dans ses produits pionniers.

Communiquez avec eux pour rester au courant des dernières informations et des derniers développements de Illusion Aligners, une marque dédiée à l'amélioration de la santé bucco-dentaire.

En savoir plus sur eux :

Lien vers le site Web : https://www.illusionaligners.com/

Suivez les aligneurs d'illusion sur :

Instagram : https://www.instagram.com/illusion_aligners/

Facebook : https://www.facebook.com/illusionaligners/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/illusion-aligners/

YouTube : https://www.youtube.com/@Smilesbyillusion_aligners

Twitter : https://twitter.com/IllusionAligner