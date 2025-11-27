IMS25 reúne líderes globais de pensamento em Riade como participação recorde e grandes anúncios moldam o futuro da indústria MICE

Mais de 3.000 líderes globais de 76 países participaram do IMS25, superando as expectativas e marcando a maior edição da cúpula até o momento

O IMS25 entregou uma grande onda de anúncios de investimentos, revelando 20 acordos comerciais e memorandos de entendimento envolvendo empresas com uma receita global combinada de mais de US $ 9 bilhões

Mais de 90 palestrantes e moderadores de 21 países realizaram 22 sessões plenárias e 4 workshops, ressaltando o papel da cúpula como uma plataforma global para a liderança de pensamento do setor

RIADE, Arábia Saudita, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cúpula Internacional MICE 2025 (IMS25) foi concluída hoje em Riade após dois dias de discussões de alto nível, anúncios estratégicos e colaboração global, reforçando a posição da Arábia Saudita como um dos centros de crescimento mais rápido do mundo para a indústria de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE).

SCEGA CEO Hatim Al-Kahily

Organizada pela Autoridade Geral de Convenções e Exposições da Arábia Saudita (SCEGA), a cúpula atraiu mais de 3.000 participantes, superando em muito as expectativas. Funcionários do governo, CEOs globais, líderes locais, inovadores da indústria criativa e especialistas em turismo se reuniram para explorar o futuro da convocação internacional e o papel crescente dos eventos empresariais na condução da transformação econômica e social sob a Visão 2030.

Nos dois dias, a IMS25 entregou uma grande onda de anúncios de investimentos, revelando 20 acordos comerciais e memorandos de entendimento envolvendo empresas com uma receita global combinada de mais de US $ 9 bilhões.

O evento reuniu mais de 90 palestrantes e moderadores das principais empresas do setor de MICE do mundo, contribuindo para os mais de 10.000 líderes e especialistas globais que participaram como palestrantes em eventos em todo o Reino até o momento.

Os palestrantes do IMS incluíram uma lista excepcional de líderes de pensamento globais que examinaram o futuro do setor de eventos, o design sustentável de locais, a inovação, o desenvolvimento de talentos e o papel do MICE no progresso econômico global. Entre elas estavam algumas das vozes mais influentes do reino no setor, incluindo:

Sua Alteza Real o Príncipe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud , Presidente da Federação Saudita de Esports, que enfatizou a crescente influência dos megaeventos de esports;

, Presidente da Federação Saudita de Esports, que enfatizou a crescente influência dos megaeventos de esports; Fahd Hamidaddin , CEO da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita;

, CEO da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita; Noha Kattan , Vice-Ministra de Parcerias Nacionais e Desenvolvimento do Ministério da Cultura;

, Vice-Ministra de Parcerias Nacionais e Desenvolvimento do Ministério da Cultura; Mohammed Ahmed Al Robayan, Vice-Ministro da Tecnologia, Ministério das Comunicações e Tecnologia da Informação;

Vice-Ministro da Tecnologia, Ministério das Comunicações e Tecnologia da Informação; Khalid Alkhattaf, CEO, Saudi Investment, Promotion Agency (SIPA).

Eles se juntaram a líderes seniores da Messe Frankfurt, MCH Group, Compexposium, Honegger, Terrapinn, RX Global, OVG, Messe München, Koelnmesse, Clarion Events, GL Events, UFI, ICCA, dmg events, Sela, AIPC, FT Live, World Football Summit e outros grandes organizadores internacionais, refletindo o impacto e o alcance global da cúpula.

O IMS25 acelerou com sucesso a integração global do Reino no setor de eventos por meio de uma onda de novas parcerias e investimentos. Seis grandes organizadores internacionais - Messe Frankfurt, Koelnmesse, MCH Group, Oak View Group (OVG), Comexposium e Honegger - anunciaram planos de entrar no mercado saudita por meio de uma série de novas iniciativas e da abertura de escritórios em Riad, sinalizando a crescente confiança na ascensão da Arábia Saudita como um centro de convocação de classe mundial. Richard Attias & Associates (RAA) também anunciou sua intenção de listar publicamente na Saudi Exchange (Tadawul) em 2026, consolidando ainda mais seu compromisso com o Reino.

A cúpula também introduziu grandes lançamentos de novos eventos, incluindo BAUMA Saudi Arabia by Messe München e MIPIM Arabia by RX Global, complementados por parcerias expandidas com GL Events, Clarion, dmg events e Koelnmesse. Um impulso adicional veio de seis memorandos de entendimento do governo que abrangem o desenvolvimento nacional, a gestão da água, a pesquisa social e a inclusão de pessoas com deficiência, juntamente com os planos para um grande centro de convenções multiuso em Jizan, dentro do Projeto Jaydana Waterfront, de US $ 2,9 bilhões.

Refletindo sobre a conclusão da cúpula, Hatim Alkahily, CEO da SCEGA, disse: "Ao reunir mais de 3000 dos principais pensadores e líderes do setor do mundo, a IMS25 catalisou novas parcerias de alto valor entre players globais e destacou a profundidade da experiência que impulsiona o setor de eventos de negócios da Arábia Saudita. As parcerias, investimentos e ideias compartilhadas ao longo desses dois dias fortalecerão nossa infraestrutura e capacitarão os talentos sauditas, acelerando a Visão 2030 e consolidando a posição da Arábia Saudita como anfitriã mundial em uma nova era global de eventos."

A cúpula terminou com sessões voltadas para o futuro sobre sustentabilidade, clusters de inovação, desenvolvimento de locais de próxima geração e uma gala que reconhece a excelência em todo o setor de eventos globais.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833736/SCEGA_CEO_Hatim_Al_Kahily.jpg

