IMS25convoca a líderes de pensamiento global en Riad a medida que la participación récord y los principales anuncios dan forma al futuro de la industria MICE

Más de 3.000 líderes mundiales de 76 países asistieron a IMS25, superando las expectativas y marcando la edición más grande de la cumbre hasta la fecha

IMS25 realizó una importante ola de anuncios de inversión, revelando 20 acuerdos comerciales y memorandos de entendimiento que involucran a empresas con unos ingresos globales combinados de más de 9.000 millones de USD

Más de 90 oradores y moderadores de 21 países realizaron 22 sesiones plenarias y 4 talleres, lo que subraya el papel de la cumbre como plataforma mundial para el liderazgo intelectual de la industria

RIAD, Arabia Saudita, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS25) concluyó hoy en Riad después de dos días de debates de alto nivel, anuncios estratégicos y colaboración global, reforzando la posición de Arabia Saudita como uno de los centros de más rápido crecimiento del mundo para la industria de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE).

SCEGA CEO Hatim Al-Kahily

La cumbre, organizada por la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA), atrajo a más de 3.000 participantes, superando con creces las expectativas. Funcionarios gubernamentales, directores ejecutivos globales, líderes de lugares, innovadores de la industria creativa y expertos en turismo se reunieron para explorar el futuro de la convocatoria internacional y el creciente papel de los eventos empresariales en el impulso de la transformación económica y social bajo la Visión 2030.

En ambos días, IMS25 realizó una importante ola de anuncios de inversión, revelando 20 acuerdos comerciales y memorandos de entendimiento que involucraban a empresas con unos ingresos globales combinados de más de 9.000 millones de USD.

El evento convocó a más de 90 oradores y moderadores de las principales empresas del sector MICE del mundo, que contribuyeron a los más de 10.000 líderes de opinión y expertos mundiales que han participado como oradores en eventos en todo el Reino hasta la fecha.

Los oradores del IMS incluyeron una lista excepcional de líderes de opinión mundiales que examinaron el futuro de la industria de eventos, el diseño sostenible de lugares, la innovación, el desarrollo del talento y el papel de MICE en el progreso económico mundial. Entre ellos se encontraban algunas de las voces más influyentes del reino en el sector, entre ellas:

S.A.R. el príncipe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud , presidente de la Federación Saudita de Esports, quien destacó la creciente influencia de los megaeventos de esports;

, presidente de la Federación Saudita de Esports, quien destacó la creciente influencia de los megaeventos de esports; Fahd Hamidaddin , director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita;

, director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita; Noha Kattan , viceministra de Alianzas Nacionales y Desarrollo del Ministerio de Cultura;

, viceministra de Alianzas Nacionales y Desarrollo del Ministerio de Cultura; Mohammed Ahmed Al Robayan, Viceministro de Tecnología, Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información;

Viceministro de Tecnología, Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información; Khalid Alkhattaf, CEO, Agencia Saudí de Promoción de Inversiones (SIPA).

A ellos se unieron altos líderes de Messe Frankfurt, MCH Group, Compexposium, Honegger, Terrapinn, RX Global, OVG, Messe München, Koelnmesse, Clarion Events, GL Events, UFI, ICCA, dmg events, Sela, AIPC, FT Live, World Football Summit y otros importantes organizadores internacionales, lo que refleja el impacto y el alcance global de la cumbre.

El IMS25 aceleró con éxito la integración global del Reino en el sector de eventos a través de una ola de nuevas asociaciones e inversiones. Seis importantes organizadores internacionales: Messe Frankfurt, Koelnmesse, MCH Group, Oak View Group (OVG), Comexposium y Honegger anunciaron planes para ingresar al mercado saudí a través de una serie de nuevas iniciativas y la apertura de oficinas en Riad, lo que indica una creciente confianza en el ascenso de Arabia Saudita como un centro de convocatorias de clase mundial. Richard Attias & Associates (RAA) también anunció su intención de cotizar públicamente en la Bolsa de Arabia Saudita (Tadawul) en 2026, consolidando aún más su compromiso con el Reino.

La cumbre también presentó importantes lanzamientos de nuevos eventos, incluidos BAUMA Saudi Arabia de Messe München y MIPIM Arabia de RX Global, complementados por asociaciones ampliadas con GL Events, Clarion, dmg events y Koelnmesse. Otro impulso provino de seis memorandos de entendimiento gubernamentales que abarcan el desarrollo nacional, la gestión del agua, la investigación social y la inclusión de la discapacidad, junto con los planes para un importante centro de convenciones multipropósito en Jizan dentro del Proyecto Jaydana Waterfront de USD 2.900 millones.

Al reflexionar sobre la conclusión de la cumbre, Hatim Alkahily, CEO de SCEGA, dijo: "Al convocar a más de 3000 de los principales pensadores y líderes de la industria del mundo, IMS25 ha catalizado nuevas asociaciones de alto valor entre actores globales y ha destacado la profundidad de la experiencia que impulsa el sector de eventos empresariales de Arabia Saudita. Las asociaciones, inversiones e ideas compartidas durante estos dos días fortalecerán nuestra infraestructura y empoderarán al talento saudí, acelerando Visión 2030 y consolidando la posición de Arabia Saudita como anfitrión mundial en una nueva era global de eventos ".

La cumbre se cerró con sesiones con visión de futuro sobre sostenibilidad, grupos de innovación, desarrollo de lugares de próxima generación y una gala que reconoce la excelencia en toda la industria global de eventos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833736/SCEGA_CEO_Hatim_Al_Kahily.jpg

FUENTE Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA)