A abertura do International MICE Summit 2025 (IMS25) oferece investimento global e transformação do setor de eventos, 20 negócios anunciados

RIADE, Arábia Saudita, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O International MICE Summit 2025 (IMS25) foi inaugurado hoje em Riade, reunindo mais de 3.000 participantes e revelando 20 grandes anúncios em um momento decisivo para a indústria de eventos de negócios da Arábia Saudita. Os anúncios incluíram seis empresas globais de exposições e eventos anunciando escritórios e investimentos no Reino, o lançamento de vários eventos globais e o crescimento da infraestrutura de eventos recordes - destacando o papel crescente do Reino como líder global no setor de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE).

Sua Excelência Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, Presidente da Autoridade Geral de Convenções e Exposições da Arábia Saudita (SCEGA), fotografado durante o dia de abertura do IMS25

Entre os principais desenvolvimentos, a Messe Frankfurt, a Koelnmesse, o MCH Group e o Oak View Group confirmaram planos para abrir novos escritórios, e a Comexposium e a Honegger anunciaram oficialmente a entrada no mercado da KSA em 2026. Operando em todo o setor de exposições globais, feiras e gerenciamento de eventos, essas organizações representam alguns dos nomes mais influentes do mundo em eventos de negócios internacionais. Sua expansão reflete a crescente confiança global na transformação da Arábia Saudita e sua crescente influência como um centro de convocação regional e internacional.

Em um novo impulso para o setor, a Messe Munich revelou o lançamento da BAUMA Saudi Arabia, trazendo a maior feira de construção e máquinas pesadas do mundo para a região e apoiando as crescentes ambições de infraestrutura e desenvolvimento do Reino. A RX Global também anunciou o lançamento do MIPIM Arabia, um evento comercial mundialmente reconhecido para a comunidade internacional de imóveis e investimentos, refletindo o surgimento do Reino como um dos mercados imobiliários de crescimento mais rápido do mundo. Outras novas parcerias com a GL Events, Clarion, DMG Events e Koelnmesse também foram anunciadas, fortalecendo a posição da Arábia Saudita como um centro global de eventos de classe mundial.

"A escala e a diversidade dos anúncios de hoje mostram como a indústria de eventos de negócios da Arábia Saudita se tornou um poderoso impulsionador da transformação econômica e da conectividade global", disse Sua Excelência Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, presidente da Autoridade Geral de Convenções e Exposições da Arábia Saudita (SCEGA).

"As parcerias entregues por meio da Cúpula Internacional MICE fortalecerão a infraestrutura do Reino, capacitarão os talentos sauditas e reforçarão a posição da Arábia Saudita como um centro global de colaboração internacional, em apoio à Visão 2030."

Foram assinados seis memorandos de entendimento com o Ministério do Interior, a Hail Region Development Authority, a Saudi Water Authority, a Elm Company, a Authority for the Care of People with Disabilities e o National Center for Social Studies and Research, para impulsionar o crescimento da infraestrutura e do setor de eventos em andamento. Essas iniciativas incluem um centro de convenções multiuso dedicado na cidade de Jizan, como parte de um projeto mais amplo de Jaydana Waterfront avaliado em $ 2,9 bilhões.

A SCEGA lançou o Relatório de Infraestrutura de Locais da Arábia Saudita de 2025, relatando um crescimento recorde na infraestrutura de eventos de negócios do Reino, com capacidade aumentando 32% ano a ano em 923 locais credenciados. O espaço de exposição cresceu 320% desde 2018, totalizando agora 300.520 m ², impulsionado pelo investimento contínuo alinhado com a Visão 2030. A maior parte da capacidade está concentrada em Riade, Meca e na Província Oriental, liderada por grandes locais como o Centro de Exposições e Conferências de Riade, o Jeddah Superdome e o Centro de Exposições de Dhahran, enquanto novos centros em Madinah, Alula, Asir e Najran continuam a expandir o cenário de eventos do Reino.

O IMS25 continua na quinta-feira, com sessões dedicadas ao investimento no setor MICE, grupos de inovação, a Future MICE Leaders Platform e um jantar de gala que celebra a excelência global em eventos e exposições.

