IMS25 versammelt globale Vordenker in Riad: Rekordbeteiligung und wichtige Ankündigungen prägen die Zukunft der MICE-Branche

RIYADH, Saudi-Arabien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Der International MICE Summit 2025 (IMS25) ging heute in Riad nach zwei Tagen hochrangiger Diskussionen, strategischer Ankündigungen und globaler Zusammenarbeit zu Ende und stärkte Saudi-Arabiens Position als eines der weltweit am schnellsten wachsenden Zentren für die Tagungs-, Incentive-, Konferenz- und Ausstellungsbranche (MICE).

Der von der Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA) veranstaltete Gipfel zog mehr als 3.000 Teilnehmer an und übertraf damit die Erwartungen bei weitem. Regierungsvertreter, CEOs aus aller Welt, Leiter von Veranstaltungsorten, Innovatoren aus der Kreativbranche und Tourismusexperten kamen zusammen, um die Zukunft internationaler Kongresse und die wachsende Rolle von Geschäftsveranstaltungen bei der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Wandels im Rahmen der Vision 2030 zu erkunden.

An beiden Tagen gab es auf der IMS25 eine große Welle von Investitionsankündigungen: 20 Geschäftsvereinbarungen und Absichtserklärungen, an denen Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 9 Mrd. USD beteiligt sind.

An der Veranstaltung nahmen mehr als 90 Redner und Moderatoren aus weltweit führenden Unternehmen der MICE-Branche teil, die damit zu den mehr als 10.000 globalen Vordenkern und Experten gehören, die bisher als Redner an Veranstaltungen im Königreich teilgenommen haben.

Zu den Rednern der IMS gehörten herausragende globale Vordenker, die sich mit der Zukunft der Veranstaltungsbranche, der nachhaltigen Gestaltung von Veranstaltungsorten, Innovation, Talententwicklung und der Rolle von MICE für den weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt befassten. Unter ihnen befanden sich einige der einflussreichsten Persönlichkeiten des Königreichs in diesem Bereich, darunter

S.K.H. Prinz Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud , Vorsitzender des saudischen Esports-Verbandes, der den wachsenden Einfluss von Esports-Mega-Events hervorhob;

, Vorsitzender des saudischen Esports-Verbandes, der den wachsenden Einfluss von Esports-Mega-Events hervorhob; Fahd Hamidaddin , CEO der saudischen Tourismusbehörde;

, CEO der saudischen Tourismusbehörde; Noha Kattan , Stellvertretende Ministerin für nationale Partnerschaften und Entwicklung im Ministerium für Kultur;

, Stellvertretende Ministerin für nationale Partnerschaften und Entwicklung im Ministerium für Kultur; Mohammed Ahmed Al Robayan, Stellvertretender Minister für Technologie, Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie;

Stellvertretender Minister für Technologie, Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie; Khalid Alkhattaf, CEO, Saudi Investment, Promotion Agency (SIPA).

Zu ihnen gesellten sich Führungskräfte von Messe Frankfurt, MCH Group, Compexposium, Honegger, Terrapinn, RX Global, OVG, Messe München, Koelnmesse, Clarion Events, GL Events, UFI, ICCA, dmg events, Sela, AIPC, FT Live, World Football Summit und anderen großen internationalen Veranstaltern, was die globale Bedeutung und Reichweite des Gipfels widerspiegelt.

Die IMS25 hat die globale Integration des Königreichs im Veranstaltungssektor durch eine Welle neuer Partnerschaften und Investitionen erfolgreich beschleunigt. Sechs große internationale Veranstalter - die Messe Frankfurt, die Koelnmesse, die MCH Group, die Oak View Group (OVG), Comexposium und Honegger - kündigten Pläne für den Eintritt in den saudi-arabischen Markt durch eine Reihe neuer Initiativen und die Eröffnung von Büros in Riad an und signalisierten damit ein wachsendes Vertrauen in den Aufstieg Saudi-Arabiens zu einem Kongresszentrum von Weltrang. Richard Attias & Associates (RAA) kündigte außerdem an, im Jahr 2026 an der saudi-arabischen Börse (Tadawul) notiert werden zu wollen, was ihr Engagement im Königreich weiter bekräftigt.

Auf dem Gipfel wurden auch wichtige neue Veranstaltungen vorgestellt, darunter die BAUMA Saudi Arabia von der Messe München und die MIPIM Arabia von RX Global, ergänzt durch erweiterte Partnerschaften mit GL Events, Clarion, dmg events und der Koelnmesse. Weitere Impulse kamen von sechs Regierungsvereinbarungen in den Bereichen nationale Entwicklung, Wassermanagement, Sozialforschung und Eingliederung von Behinderten sowie von Plänen für ein großes Mehrzweck-Kongresszentrum in Jizan im Rahmen des 2,9 Mrd. USD teuren Jaydana Waterfront Project.

Hatim Alkahily, CEO der SCEGA, sagte zum Abschluss des Gipfels: „Durch die Zusammenkunft von mehr als 3.000 der weltweit führenden Denker und Branchenführer hat der IMS25 neue hochwertige Partnerschaften zwischen globalen Akteuren angestoßen und das umfassende Fachwissen der saudi-arabischen Veranstaltungsbranche hervorgehoben. Die Partnerschaften, Investitionen und Ideen, die an diesen beiden Tagen ausgetauscht werden, werden unsere Infrastruktur stärken und saudische Talente fördern, um die Vision 2030 zu beschleunigen und die Position Saudi-Arabiens als weltweiter Gastgeber in einem neuen globalen Zeitalter der Veranstaltungen zu festigen."

Den Abschluss des Gipfels bildeten zukunftsweisende Sitzungen zu den Themen Nachhaltigkeit, Innovationscluster und Entwicklung von Veranstaltungsorten der nächsten Generation sowie eine Gala, bei der herausragende Leistungen in der globalen Veranstaltungsbranche gewürdigt wurden.

