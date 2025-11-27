L'IMS25 réunit des leaders d'opinion mondiaux à Riyad, alors qu'une participation record et des annonces majeures façonnent l'avenir de l'industrie MICE

Plus de 3 000 dirigeants mondiaux de 76 pays ont participé à l'IMS25, dépassant ainsi les attentes et marquant la plus grande édition du sommet à ce jour.

L'IMS25 a donné lieu à une importante vague d'annonces d'investissements, révélant 20 accords commerciaux et MoU impliquant des entreprises dont le chiffre d'affaires global cumulé dépasse les 9 milliards d'USD.

Plus de 90 orateurs et modérateurs de 21 pays ont présenté 22 sessions plénières et 4 ateliers, soulignant le rôle du sommet en tant que plateforme mondiale pour le leadership de l'industrie.

RIYADH, Arabie Saoudite, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Sommet international MICE 2025 (IMS25) s'est achevé aujourd'hui à Riyad après deux jours de discussions de haut niveau, d'annonces stratégiques et de collaboration mondiale, renforçant la position de l'Arabie Saoudite comme l'un des centres à la croissance la plus rapide au monde pour l'industrie des réunions, des incitations, des conférences et des expositions (MICE).

SCEGA CEO Hatim Al-Kahily

Organisé par la Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), le sommet a attiré plus de 3 000 participants, dépassant de loin les attentes. Des responsables gouvernementaux, des PDG internationaux, des dirigeants de sites, des innovateurs de l'industrie créative et des experts du tourisme se sont réunis pour explorer l'avenir des rassemblements internationaux et le rôle croissant des événements d'affaires dans la conduite de la transformation économique et sociale dans le cadre de la Vision 2030.

Au cours des deux journées, l'IMS25 a donné lieu à une importante vague d'annonces d'investissements, révélant 20 accords commerciaux et protocoles d'accord impliquant des entreprises dont le chiffre d'affaires global cumulé dépasse les 9 milliards d'USD.

L'événement a réuni plus de 90 orateurs et modérateurs issus des plus grandes entreprises mondiales du secteur MICE, contribuant aux plus de 10 000 leaders d'opinion et experts mondiaux qui ont participé en tant qu'orateurs à des événements à travers le Royaume jusqu'à présent.

Les orateurs de l'IMS comprenaient une liste exceptionnelle de leaders d'opinion mondiaux qui ont examiné l'avenir de l'industrie de l'événementiel, la conception de sites durables, l'innovation, le développement des talents et le rôle du MICE dans le progrès économique mondial. Parmi eux se trouvaient certaines des voix les plus influentes du royaume dans le secteur, notamment :

S.A.R. Le prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud , président de la Saudi Esports Federation, qui a souligné l'influence croissante des méga-événements esports ;

, président de la Saudi Esports Federation, qui a souligné l'influence croissante des méga-événements esports ; Fahd Hamidaddin , PDG de l'Autorité saoudienne du tourisme ;

, PDG de l'Autorité saoudienne du tourisme ; Noha Kattan , vice-ministre des partenariats nationaux et du développement au ministère de la culture ;

, vice-ministre des partenariats nationaux et du développement au ministère de la culture ; Mohammed Ahmed Al Robayan, Vice-ministre de la technologie , ministère des communications et des technologies de l'information ;

Vice-ministre de la technologie , ministère des communications et des technologies de l'information ; Khalid Alkhattaf, PDG, Agence saoudienne de promotion des investissements (SIPA).

Ils ont été rejoints par des dirigeants de Messe Frankfurt, MCH Group, Compexposium, Honegger, Terrapinn, RX Global, OVG, Messe München, Koelnmesse, Clarion Events, GL Events, UFI, ICCA, dmg events, Sela, AIPC, FT Live, World Football Summit et d'autres grands organisateurs internationaux, ce qui témoigne de l'impact et de la portée du sommet à l'échelle mondiale.

L'IMS25 a accéléré avec succès l'intégration mondiale du Royaume dans le secteur de l'événementiel grâce à une vague de nouveaux partenariats et investissements. Six grands organisateurs internationaux - la Foire de Francfort, Koelnmesse, MCH Group, Oak View Group (OVG), Comexposium et Honegger - ont annoncé leur intention de pénétrer le marché saoudien par le biais d'une série de nouvelles initiatives et de l'ouverture de bureaux à Riyad, ce qui témoigne de la confiance croissante dans l'essor de l'Arabie saoudite en tant que centre de rassemblement de classe mondiale. Richard Attias & Associates (RAA) a également annoncé son intention de s'inscrire à la Bourse saoudienne (Tadawul) en 2026, renforçant ainsi son engagement envers le Royaume.

Le sommet a également été l'occasion de lancer de nouveaux événements majeurs, notamment BAUMA Saudi Arabia par Messe München et MIPIM Arabia par RX Global, complétés par des partenariats élargis avec GL Events, Clarion, dmg events et Koelnmesse. Six protocoles d'accord gouvernementaux portant sur le développement national, la gestion de l'eau, la recherche sociale et l'intégration des personnes handicapées, ainsi que des plans pour un grand centre de convention polyvalent à Jizan dans le cadre du projet Jaydana Waterfront, d'une valeur de 2,9 milliards d'USD, ont donné un nouvel élan à l'économie.

Hatim Alkahily, PDG de SCEGA, a déclaré à propos de la conclusion du sommet : « En réunissant plus de 3 000 des plus grands penseurs et chefs d'entreprise du monde, l'IMS25 a catalysé de nouveaux partenariats de grande valeur entre les acteurs mondiaux et mis en évidence la profondeur de l'expertise qui anime le secteur des événements d'affaires en Arabie saoudite. Les partenariats, les investissements et les idées partagés au cours de ces deux jours renforceront notre infrastructure et renforceront les talents saoudiens, accélérant ainsi la Vision 2030 et consolidant la position de l'Arabie saoudite en tant qu'hôte mondial dans une nouvelle ère mondiale d'événements ».

Le sommet s'est clôturé par des sessions prospectives sur le développement durable, les pôles d'innovation, le développement de sites de nouvelle génération et un gala récompensant l'excellence dans l'ensemble de l'industrie mondiale de l'événementiel.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2833736/SCEGA_CEO_Hatim_Al_Kahily.jpg