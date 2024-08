'In the Footsteps of Marco Polo', novo documentário apoiado pela Global Education, estreia no Curzon Mayfair

LONDRES, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- In the Footsteps of Marco Polo, com Stanley e Max Johnson, estreou no Curzon Mayfair na quarta-feira, 3 de julho.

O documentário segue sua viagem de 2023 à Cidade Proibida em Pequim, o fim da Rota da Seda. A jornada de 2.500 milhas os levou a alguns dos lugares mais bonitos da Terra.

Stanley disse: "Completar a Rota da Seda levou 62 anos e foi algo que Michael e Tim, meus dois co-conspiradores falecidos, adorariam ter feito parte.

"Poder retomar de onde parei há mais de seis décadas e completar essa jornada, com meu filho ao meu lado, é algo que nunca esquecerei.

"Mas, embora essa jornada tenha significado muito para mim pessoalmente, há um quadro maior. O projeto apresentou uma oportunidade de mostrar a importância das viagens, o multiculturalismo e como a língua inglesa pode ser uma força de unidade que vai além das fronteiras e nos une a todos."

Max Johnson acrescentou: "Ao refazer a jornada histórica de Marco, esperamos que pontes de entendimento mútuo, intercâmbio cultural e colaboração duradoura possam e sejam construídas entre a China e a Europa."

O documentário de 90 minutos foi apoiado pela Global Education (GEDU) e pelo programa English Path. Mike Summerfield, diretor administrativo da English Path, disse: "Esta produção exemplifica como a linguagem pode unir culturas e quebrar barreiras. Estamos mudando vidas através da educação em 12 países e estamos imensamente orgulhosos de apoiar a notável jornada de Stanley e Max."

Dale Templar, diretor administrativo da One Tribe TV, disse ao encontro: "Em um momento em que o mundo está enfrentando muitos desafios, 'In the Footsteps of Marco Polo' é um exemplo notável de colaboração cinematográfica internacional em ação".

Sua Excelência Zheng Zeguang, Embaixador da República Popular da China no Reino Unido, expressou a sua satisfação pela estreita colaboração que foi alcançada a todos os níveis entre a China e o Reino Unido no planeamento e execução do projeto. "Esta é uma iniciativa verdadeiramente notável", disse o embaixador Zheng, "que merece o apoio de todos. A viagem do Sr. Stanley Johnson, como a história de Marco Polo, ajudará as pessoas no Reino Unido a aprender sobre a verdadeira China."

