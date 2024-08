Global Educationが支援する新作ドキュメンタリー「In the Footsteps of Marco Polo」がCurzon Mayfairで初公開

ロンドン, 2024年8月7日 /PRNewswire/ -- IStanley とMax Johnsonが出演する「In the Footsteps of Marco Polo」が、7月3日(水)にCurzon Mayfairでプレミア上映されました。

このドキュメンタリーは、2023年、シルクロードの終着点である北京の紫禁城を目指す二人のロードトリップを追ったものです。2,500マイルの旅は、地球上で最も美しい場所のいくつかを通過しました。

Stanleyは次のように述べています:「シルクロードの完成には62年の歳月を要しました。MichaelとTim、私の亡き2人の共謀者がぜひとも参加したかったことでした。

「60年以上前に私が去った場所を取り戻し、息子のそばでこの旅をやり遂げることができたことは、私にとって決して忘れることのできないことです。

「しかし、この旅は私個人にとっても大きな意味があったが、もっと大きな意味があります。このプロジェクトは、旅の重要性、多文化主義、そして英語がいかに国境を越え、私たち全員を団結させる力となり得るかを示す機会を提示しました。」

Max Johnsonは次のように付け加えています:「Marcoの歴史的な旅を辿ることで、中国とヨーロッパの間に相互理解、文化交流、そして永続的な協力の架け橋が築かれることを願っています。」

この90分のドキュメンタリーは、Global Education(GEDU)とEnglish Pathの語学プログラムの支援を受けて制作されました。English Path,のマネージング・ディレクターであるMike Summerfield氏は、次のように述べています:「この作品は、言語がいかに文化を結びつけ、障壁を取り除くことができるかを例証しています。私たちは12カ国で教育を通して人生を変えており、Stanley aとMaxの素晴らしい旅をサポートできることを大変誇りに思います。」

One Tribe TVのマネージング・ディレクターであるDale Templar氏は、次のように述べています:「世界が多くの課題に直面している今、「In the Footsteps of Marco Polo」は、国際的な映画製作における協力の顕著な例です。」

駐英中華人民共和国大使のZheng Zeguang閣下は、プロジェクトの計画と実行において、中国と英国の間であらゆるレベルで達成された緊密な協力関係に満足の意を表明しました。Zheng 大使は、「これは本当に驚くべき取り組みであり、すべての人の支援に値します」と述べました。「Stanley Johnson氏の旅は、Marco Poloの物語のように、英国の人々が本当の中国を知るのに役立ちます。」

ロゴ:https://mma.prnewswire.com/media/2476332/GEDU_Global_Education_Logo.jpg

SOURCE Global Education (GEDU)