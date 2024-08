La première de « In the Footsteps of Marco Polo », un nouveau documentaire soutenu par Global Education, a lieu à l'adresse Curzon Mayfair

LONDRES, 6 août 2024 /PRNewswire/ -- In the Footsteps of Marco Polo, mettant en vedette Stanley et Max Johnson, a été présenté pour la première fois au Curzon Mayfair le mercredi 3 juillet.

Le documentaire suit leur voyage en 2023 jusqu'à la Cité interdite de Pékin, à l'extrémité de la Route de la soie. Le voyage de 2 500 miles les a conduits à travers certains des plus beaux endroits de la planète.

M. Stanley a déclaré : « Il a fallu 62 ans pour achever la Route de la soie : L'achèvement de la Route de la soie a pris 62 ans et Michael et Tim, mes deux défunts co-conspirateurs, auraient aimé y participer.

Pouvoir reprendre là où je m'étais arrêté il y a plus de six décennies et achever ce voyage, avec mon fils à mes côtés, est quelque chose que je n'oublierai jamais.

Mais si ce voyage m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un projet plus vaste. Le projet a été l'occasion de montrer l'importance des voyages, du multiculturalisme et de la façon dont la langue anglaise peut être une force d'unité qui dépasse les frontières et nous unit tous. »

Max Johnson a ajouté : « En retraçant le voyage historique de Marco, nous espérons que des ponts de compréhension mutuelle, d'échange culturel et de collaboration durable pourront être construits entre la Chine et l'Europe. »

Le documentaire de 90 minutes a été soutenu par Global Education (GEDU) et le programme linguistique English Path . Mike Summerfield, directeur général d'English Path, a déclaré : « Cette production illustre la façon dont la langue peut unir les cultures et briser les barrières. Nous changeons des vies grâce à l'éducation dans 12 pays, et nous sommes immensément fiers de soutenir le parcours remarquable de Stanley et Max. »

Dale Templar, directeur général de One Tribe TV, a déclaré à l'assemblée : « À une époque où le monde est confronté à de nombreux défis, In the Footsteps of Marco Polo est un exemple remarquable de collaboration cinématographique internationale en action. »

Son Excellence Zheng Zeguang, ambassadeur de la République populaire de Chine au Royaume-Uni, s'est félicité de l'étroite collaboration qui s'est instaurée à tous les niveaux entre la Chine et le Royaume-Uni dans la planification et l'exécution du projet. « Il s'agit d'une initiative vraiment remarquable », a déclaré l'ambassadeur Zheng, « qui mérite le soutien de tous. Le voyage de M. Stanley Johnson, tout comme l'histoire de Marco Polo, aidera les Britanniques à découvrir la vraie Chine. »

