'In the Footsteps of Marco Polo', nuevo documental apoyado por Global Education se estrena en Curzon Mayfair

LONDRES, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- In the Footsteps of Marco Polo, protagonizado por Stanley y Max Johnson, se estrena en Curzon Mayfair el miércoles, 3 de julio.

El documental sigue su viaje por carretera en 2023 a la Ciudad Prohibida en Pekín, el final de la Ruta de la Seda. El viaje de 4.000 kilómetros los llevó a través de algunos de los lugares más hermosos de la Tierra.

Stanley dijo: "Completar la Ruta de la Seda llevó 62 años y fue algo en lo que a Michael y Tim, mis dos difuntos cómplices, les hubiera encantado haber participado.

"Poder retomar el camino donde lo dejé hace más de seis décadas y completar este viaje, con mi hijo a mi lado, es algo que nunca olvidaré.

"Pero, si bien este viaje significó mucho para mí personalmente, hay un panorama más amplio. El proyecto presentó una oportunidad para mostrar la importancia de los viajes, el multiculturalismo y cómo el idioma inglés puede ser una fuerza de unidad que trasciende las fronteras y nos une a todos".

Max Johnson agregó: "Al volver a recorrer el viaje histórico de Marco, esperamos que se puedan construir puentes de entendimiento mutuo, intercambio cultural y colaboración duradera entre China y Europa".

El documental de 90 minutos recibió el apoyo de Global Education (GEDU) y el programa de idiomas English Path. Mike Summerfield, director ejecutivo de English Path, dijo: "Esta producción ejemplifica cómo el idioma puede unir culturas y derribar barreras. Estamos cambiando vidas a través de la educación en 12 países, y estamos inmensamente orgullosos de apoyar el extraordinario viaje de Stanley y Max".

Dale Templar, director general de One Tribe TV, dijo a los presentes: "En un momento en el que el mundo se enfrenta a muchos desafíos, In the Footsteps of Marco Polo es un ejemplo notable de colaboración cinematográfica internacional en acción."

Su Excelencia Zheng Zeguang, Embajador de la República Popular China en el Reino Unido expresó su satisfacción por la estrecha colaboración que se había logrado a todos los niveles entre China y Reino Unido en la planificación y ejecución del proyecto. "Esta es una iniciativa verdaderamente notable que merece el apoyo de todos. El viaje de Stanley Johnson, como la historia de Marco Polo, ayudará a la gente del Reino Unido a conocer la verdadera China".

