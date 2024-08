由Global Education全力支持的全新紀錄片《馬可波羅的足跡》（In the Footsteps of Marco Polo）將於Curzon Mayfair電影院首映

英國倫敦2024年8月7日 /美通社/ -- 由父子Stanley Johnson、Max Johnson搭檔主演的紀錄片《馬可波羅的足跡》(In the Footsteps of Marco Polo)將在7月3日(星期三)於Curzon Mayfair電影院首映。

這部紀錄片講述他們2023年前往絲綢之路盡頭——北京紫禁城——的旅程。這段2500英里的旅程帶領父子二人穿越地球好些最美之處。

Stanley表示:「完成絲綢之路花了62年的時間,這是我兩個已故老友Michael和Tim想會參與的事情。」

「能夠繼續我六十多年前止步之處,並在兒子陪伴下完成這段旅程,實在畢生難忘。」

「然而,這次旅程對我個人而言意義固然重大,但旅程亦有更深一層的意義。該項目提供了一個機會,展示旅遊、多元文化主義的重要性,亦展示英語如何成為跨越邊界、團結所有民族的團結力量。」

Max Johnson補充道:「透過回顧馬可波羅的歷史旅程,我們希望能夠在中國和歐洲之間建立互相理解、文化交流和持久合作的橋樑。」

這段90分鐘的紀錄片獲得Global Education(GEDU)和English Path語言計劃的支持。English Path董事總經理Mike Summerfield表示:「這個製作展示了語言如何團結各個文化並打破障礙。我們正於12個國家/地區透過教育改變生活,並且非常自豪地支持Stanley和Max兩父子的旅程。」

One Tribe TV董事總經理Dale Templar表示:「在世界面臨許多挑戰的時代,《馬可波羅的足跡》(In the Footsteps of Marco Polo) 是國際電影合作行動的超卓例子。」

對於中英兩國在規劃和執行該項目在各個層面實現了密切合作,中華人民共和國駐英國大使鄭澤光表示滿意。鄭大使表示:「這是一項非常出色的舉措,值得大家的支持。Stanley Johnson先生的旅行,就像馬可波羅的故事一樣,將幫助英國民眾了解真正的中國。」

