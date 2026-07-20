Industrial Flow Solutions assume operações de fabricação completas de seus produtos de bomba em linha patenteados OverWatch® Direct

Ao longo de uma série de transações de 2019 a 2021, a Industrial Flow Solutions adquiriu todo o portfólio de propriedade intelectual e direitos comerciais mundiais para a linha de produtos da SIDE Industrie, que continuou a fornecer suporte de fabricação por contrato enquanto a IFS desenvolvia suas próprias linhas de produção. Por meio de investimentos significativos nas capacidades de engenharia e fabricação em suas instalações de New Haven, Connecticut e Monselice, na Itália, a IFS está agora bem posicionada para atender à forte e crescente demanda global pela linha de produtos OverWatch como sua única fabricante, tendo operado nessa capacidade desde o segundo semestre de 2025.

"Continuamos entusiasmados com o potencial de crescimento de nossa inovadora linha de produtos OverWatch", disse Lance Wadley, diretor comercial da Industrial Flow Solutions. "Após anos de investimento e desenvolvimento, estamos totalmente preparados para atender a base instalada existente, ao mesmo tempo em que atendemos à demanda significativa do mercado à frente de nossos locais IFS integrados."

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Sobre a Industrial Flow Solutions

A Industrial Flow Solutions é especializada no design, fabricação, vendas e serviços de soluções de bombeamento e gerenciamento de fluidos para ambientes agressivos e robustos. Com sistemas de bombas diretas em linha OverWatch®, produtos BJM Pumps®, bombas e controles Stancor ®, controles inteligentes DERAGGER ® e produtos Dreno Pompe, a empresa oferece um portfólio abrangente de soluções de bombeamento inteligentes, incluindo bombas submersíveis e diretas em linha e controles ideais para aplicações industriais, comerciais e municipais de águas residuais. Com sede em New Haven, Connecticut, a Industrial Flow Solutions é uma empresa de portfólio da May River Capital, uma empresa de private equity com sede em Chicago focada em empresas de crescimento industrial de médio porte. Para mais informações, visite https://flowsolutions.com.

FONTE May River Capital, LLC