Industrial Flow Solutions、自社開発のOverWatch® Direct In-Line Pump製品の製造業務を全面的に引き継ぐ

2019年から2021年にかけての一連の取引を通じて、Industrial Flow Solutions（IFS）は、SIDE Industrieから当該製品ラインの知的財産ポートフォリオ全体および世界的な商業権を取得しました。IFSが独自の生産ラインを構築する間、SIDE Industrieは引き続き受託製造のサポートを提供し続けました。コネチカット州ニューヘイブンおよびイタリアのモンセーリチェにある各拠点において、エンジニアリングおよび製造能力への大規模な投資を行った結果、IFSは2025年後半から唯一の製造業者として、OverWatch製品ラインに対する世界的に堅調かつ拡大し続ける需要に応える体制を確立しました。

「当社は、革新的なOverWatch製品ラインの成長の可能性に、引き続き大きな期待を寄せています」と、Industrial Flow Solutionsの最高商業責任者（CCO）であるLance Wadley氏は述べています。「長年にわたる投資と開発を経て、当社は、既存の顧客基盤へのサービス提供に万全の体制を整えているとともに、統合されたIFS拠点を通じて、今後予想される大きな市場需要にも対応できる態勢が整っています。」

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Industrial Flow Solutionsについて

Industrial Flow Solutionsは、過酷で厳しい環境向けのポンプおよび流体管理ソリューションの設計、製造、販売、およびサービスを専門としています。OverWatch® Direct In-Line Pump Systemにより、 BJM Pumps®製品、Stancor®ポンプおよび制御機器、DERAGGER®インテリジェント制御機器、ならびにDreno Pompe製品を通じて、当社は、産業用、商業用、および自治体向け廃水処理用途に最適な水中ポンプやダイレクト・インライン・ポンプ、制御機器を含む、包括的なインテリジェント・ポンプ・ソリューションのポートフォリオを提供しています。コネチカット州ニューヘイブンに本社を置くIndustrial Flow Solutionsは、May River Capitalのポートフォリオ企業です。May River Capitalは、シカゴを拠点とし、ローワー・ミドルマーケットの成長著しい産業系企業に焦点を当てたプライベート・エクイティ・ファームです。詳細については、https://flowsolutions.comをご覧ください。

SOURCE May River Capital, LLC