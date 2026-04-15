A Cashco adquire a 3B Controls para expandir seu portfólio de segurança e armazenamento de tanques para aplicações químicas, petroquímicas, de biogás e outras aplicações industriais de alto valor

ELLSWORTH, Kansas, e WIDNES, Inglaterra, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cashco, fornecedora de soluções de gerenciamento de pressão altamente projetadas, como reguladores, válvulas de controle e equipamentos de segurança e armazenamento de tanques, e uma empresa do portfólio da May River Capital, anunciou hoje que adquiriu a 3B Controls, fabricante de soluções especializadas para tanques de armazenamento com sede no Reino Unido. A aquisição fortalece a amplitude de produtos da Cashco em alívio de pressão/vácuo, retenção de chamas e cobertura de gás, e adiciona um centro de produção e excelência de serviços no Reino Unido para melhor atender aos mercados globais.

A 3B Controls mantém um portfólio altamente projetado de válvulas de alívio de pressão e vácuo, válvulas de respiro, produtos de alívio de emergência, equipamentos de biogás e serviços de inspeção, peças de reposição e pós-venda relacionados. Os clientes procuram a 3B Controls por sua qualidade de produtos e serviços, abordagem consultiva e experiência em aplicações em setores como químico, petroquímico e de biogás. A 3B Controls atende a clientes multinacionais em uma variedade de aplicações, vendendo diretamente aos usuários finais e por meio de representantes de valor agregado, distribuidores e empresas de engenharia, aquisição e construção.

A aquisição da 3B Controls pela Cashco reúne recursos complementares e permitirá que a organização combinada atenda melhor aos clientes com um amplo conjunto de produtos e suporte técnico associado.

"A 3B Controls tem uma excelente reputação por produtos de qualidade, capacidade de resposta técnica e suporte prático para clientes com ambientes exigentes. Ao trazer a 3B Controls para a organização Cashco, estamos fortalecendo nossa capacidade de atender os clientes por meio de uma cobertura mais ampla de produtos, experiência adicional e alcance geográfico expandido ", disse Clint Rogers, presidente da Cashco.

"Nossa linha de produtos combinada será uma das mais amplas do setor, com materiais que variam de alumínio, aço carbono e aço inoxidável a Hastelloy, FRP, polipropileno, PVDF e sistemas de revestimento especializados. Estamos combinando essa versatilidade de material com um extenso portfólio de tecnologia - incluindo respiros carregados por peso, carregados por mola e operados por piloto - e opções avançadas, como jaquetas a vapor e interruptores de limite integrados. A 3B estende naturalmente o nosso alcance para o mercado EMEA. Ao enviar produtos Cashco diretamente das instalações da 3B Controls no Reino Unido, melhoraremos significativamente nossos recursos de serviço local e prazos de entrega ", disse Rogers.

"Ao unir forças com a Cashco, nossos clientes continuarão a receber o serviço de alto nível e o suporte técnico de que dependem, ao mesmo tempo em que se beneficiam da escala expandida da organização combinada", disse Phillip Horne, diretor administrativo da 3B Controls.

"Esta parceria aproveita a fabricação e distribuição localizadas da 3B e nos permite fornecer o conjunto mais amplo de soluções Cashco - equipamentos de segurança para tanques, como corta-chamas, válvulas de cobertura, mas também vários equipamentos especializados de gerenciamento de pressão, incluindo reguladores de contrapressão, reguladores de redução de pressão e válvulas de controle - diretamente para nossos clientes em todo o Reino Unido, Europa e outros lugares", acrescentou Horne.

"A May River Capital tem orgulho de apoiar a expansão global da Cashco por meio dessa aquisição estratégica", disse Phil Ramsbottom, diretor da May River Capital. "A parceria da Cashco com a 3B Controls apresenta mais uma oportunidade de unir forças com um fabricante renomado de equipamentos especializados em controle de fluxo e aplicar nosso kit de ferramentas operacionais para acelerar o crescimento. A aquisição da 3B Controls amplia nosso portfólio de fornecedores de nicho de pressão e gestão de tanques que atendem clientes críticos em indústrias diversificadas. Continuamos buscando empresas de médio porte que possam se beneficiar de um parceiro orientado para o crescimento, com um manual estratégico estabelecido e acesso a redes profundas de clientes, fornecedores, especialistas e operadores ", acrescentou Ramsbottom.

Sobre a Cashco

A Cashco é uma empresa bem estabelecida de design, fabricação e manutenção de uma ampla linha de produtos de controle industrial. Os produtos incluem reguladores, válvulas de controle, controladores, aberturas de alívio de pressão/vácuo e supressores de chama e detonação. A Cashco atende clientes em setores como gás industrial, produtos químicos, armazenamento de terminais, eletrônicos e alimentos e produtos farmacêuticos, por meio de uma rede mundial de escritórios e representantes. Para obter mais informações, acesse www.cashco.com.

Sobre a May River Capital A

May River Capital é uma empresa de private equity com sede em Chicago focada exclusivamente em parcerias com empresas de crescimento industrial de médio porte. A May River investe em empresas de alto desempenho em setores como fabricação avançada, produtos e instrumentação de engenharia, serviços industriais especializados e serviços de distribuição industrial de valor agregado. Para mais informações, visite www.mayrivercapital.com.

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FONTE May River Capital, LLC