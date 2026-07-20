Industrial Flow Solutions übernimmt die gesamte Fertigung seiner firmeneigenen OverWatch®-Direkt-Inline-Pumpenprodukte

Im Rahmen einer Reihe von Transaktionen zwischen 2019 und 2021 erwarb Industrial Flow Solutions das gesamte Portfolio an geistigem Eigentum sowie die weltweiten Vermarktungsrechte für die Produktlinie von SIDE Industrie, das weiterhin Unterstützung bei der Auftragsfertigung leistete, während IFS seine eigenen Produktionslinien aufbaute. Dank erheblicher Investitionen in die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten an den Standorten New Haven (Connecticut) und Monselice (Italien) ist IFS nun bestens aufgestellt, um als alleiniger Hersteller – eine Rolle, die das Unternehmen seit der zweiten Hälfte des Jahres 2025 innehat – die starke und wachsende weltweite Nachfrage nach der OverWatch-Produktlinie zu bedienen.

„Wir sind nach wie vor begeistert vom Wachstumspotenzial unserer innovativen OverWatch-Produktreihe", sagte Lance Wadley, Chief Commercial Officer bei Industrial Flow Solutions. „Nach jahrelangen Investitionen und Entwicklungsarbeiten sind wir bestens gerüstet, um unseren bestehenden Kundenstamm zu betreuen und gleichzeitig die erhebliche Marktnachfrage, die in Zukunft auf uns zukommt, von unseren integrierten IFS-Standorten aus zu bedienen."

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Über Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions ist auf die Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und den Service von Pumpen- und Fluidmanagement-Lösungen für raue und anspruchsvolle Umgebungen spezialisiert. Mit den OverWatch® Direct-In-Line-Pumpensystemen, Produkten von BJM Pumps®, Stancor®-Pumpen und -Steuerungen, intelligenten Steuerungen von DERAGGER® sowie Produkten von Dreno Pompe bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an intelligenten Pumpenlösungen, darunter Tauch- und Direkt-Inline-Pumpen sowie Steuerungen, die sich ideal für industrielle, gewerbliche und kommunale Abwasseranwendungen eignen. Industrial Flow Solutions mit Hauptsitz in New Haven, Connecticut, ist ein Portfoliounternehmen von May River Capital, einer in Chicago ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf wachsende Industrieunternehmen im unteren Mittelstand konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter , https://flowsolutions.com und.