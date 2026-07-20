Industrial Flow Solutions prend en charge l'intégralité des opérations de fabrication de sa gamme exclusive de pompes en ligne OverWatch® Direct
News provided byMay River Capital, LLC
Jul 20, 2026, 06:28 ET
NEW HAVEN, Connecticut et MONSELICE, Italie, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Industrial Flow Solutions (IFS), fournisseur mondial de solutions de gestion des fluides, a annoncé avoir pris en charge l'intégralité des opérations de fabrication de sa gamme exclusive de pompes en ligne directes OverWatch® Direct In-Line Pump, comprenant notamment les modèles DIP Système, DIP-Booster, DomoDIP, SIDINOX, DIPCut et divers accessoires. Cela marque l'aboutissement de l'investissement stratégique d'Industrial Flow Solutions dans cette gamme de produits depuis son acquisition, positionnant ainsi IFS comme le fournisseur unique et intégré pour la conception, la fabrication et le support de la plateforme OverWatch sur l'ensemble des marchés mondiaux.
Au cours d'une série d'opérations menées entre 2019 et 2021, Industrial Flow Solutions a acquis l'intégralité du portefeuille de propriété intellectuelle et les droits commerciaux mondiaux de la gamme de produits auprès de SIDE Industrie, qui a continué à fournir un soutien en matière de fabrication en sous-traitance pendant qu'IFS développait ses propres lignes de production. Grâce à d'importants investissements dans ses capacités d'ingénierie et de fabrication sur ses sites de New Haven (Connecticut) et de Monselice (Italie), IFS est désormais bien placée pour répondre à la forte demande mondiale, en pleine croissance, pour la gamme de produits OverWatch, dont elle est le seul fabricant depuis le second semestre 2025.
« Nous restons très optimistes quant au potentiel de croissance de notre gamme innovante de produits OverWatch », a déclaré Lance Wadley, directeur commercial d'Industrial Flow Solutions. « Après des années d'investissement et de développement, nous sommes parfaitement prêts à répondre aux besoins de notre parc client existant tout en satisfaisant l'importante demande du marché à venir depuis nos sites IFS intégrés. »
Pour toute demande client, qu'il s'agisse d'installations existantes, de projets en cours ou de demandes d'intervention, veuillez contacter :
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À propos d'Industrial Flow Solutions
Industrial Flow Solutions est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et le service après-vente de solutions de pompage et de gestion des fluides destinées à des environnements difficiles et hostiles. Grâce aux systèmes de pompage en ligne OverWatch® Direct, les produits BJM Pumps®, les pompes et commandes Stancor®, les commandes intelligentes DERAGGER® et les produits Dreno Pompe, l'entreprise propose une gamme complète de solutions de pompage intelligentes, comprenant des pompes submersibles et des pompes en ligne directes ainsi que des commandes, idéales pour les applications industrielles, commerciales et municipales de traitement des eaux usées. Basée à New Haven, dans le Connecticut, Industrial Flow Solutions fait partie du portefeuille d'May River Capital, une société de capital-investissement basée à Chicago spécialisée dans les entreprises industrielles en croissance du segment inférieur du marché intermédiaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur , https://flowsolutions.com et.
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