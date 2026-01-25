Instalações Integradas de Fabricação Solar de 5GW da ELITE Solar Commissions no Egito, Expandindo a Capacidade de Fornecimento Global

SUEZ, Egito, 24 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ELITE Solar, líder global em fabricação solar integrada, anunciou hoje o comissionamento de suas novas instalações de fabricação fotovoltaica de 5 GW na Zona Econômica do Canal de Suez, no Egito, um marco importante na estratégia de expansão global da empresa.

A instalação inclui 2 GW de capacidade de células solares de alta eficiência e 3 GW de produção de módulos solares, criando uma plataforma de fabricação totalmente integrada projetada para atender clientes de grande escala, comerciais e industriais em todo o mundo.

O primeiro-ministro do Egito, Dr. Mostafa Madbouly, participou da cerimônia oficial de comissionamento no início deste mês, ressaltando a importância do projeto para as metas de energia renovável e desenvolvimento industrial do Egito. A nova instalação apoia o desenvolvimento da força de trabalho local e, ao mesmo tempo, fortalece o papel da região na cadeia global de fornecimento de energia limpa.

Em 23 de janeiro, a ELITE Solar recebeu clientes regionais, fornecedores estratégicos e parceiros do setor no local para uma visão em primeira mão das linhas de produção de células solares e módulos tipo N. A visita incluiu discussões sobre coordenação da cadeia de suprimentos, planejamento de produção, fornecimento local e colaboração de longo prazo - destacando o foco da ELITE Solar na confiabilidade operacional e na fabricação escalável.

"Esta instalação fortalece nossa presença global na fabricação, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso com o fornecimento solar confiável e pronto para o mercado", disse Arndt E. Lutz, CEO da ELITE Solar usa. "Ao combinar tecnologia avançada de tipo N com produção integrada e execução disciplinada, estamos posicionados para apoiar nossos clientes com qualidade consistente e confiabilidade a longo prazo em vários mercados."

A instalação de Ain Sokhna é um componente-chave da estratégia de crescimento internacional da ELITE Solar, combinando liderança tecnológica centralizada e padrões globais com fabricação localizada em regiões estratégicas. Essa abordagem permite que a empresa responda com eficiência à demanda dos clientes no Oriente Médio, África, Europa e América do Norte (MENA).

Com suas capacidades de fabricação expandidas, a ELITE Solar continua a fortalecer sua posição como um parceiro global confiável para a implantação de energia renovável em larga escala.

