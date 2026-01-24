SUEZ, Égypte, 25 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ELITE Solar, leader mondial de la fabrication solaire intégrée, a annoncé aujourd'hui la mise en service de ses nouvelles installations de fabrication photovoltaïque de 5 GW dans la zone économique du canal de Suez en Égypte, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de l'entreprise.

L'installation comprend une capacité de production de cellules solaires à haut rendement de 2 GW et une capacité de production de modules solaires de 3 GW, créant ainsi une plateforme de fabrication entièrement intégrée conçue pour servir les clients des services publics, commerciaux et industriels dans le monde entier.

Le Premier ministre égyptien, M. Mostafa Madbouly, a assisté à la cérémonie officielle de mise en service au début du mois, soulignant l'importance du projet pour les objectifs de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable et de développement industriel. La nouvelle installation favorise le développement de la main-d'œuvre locale tout en renforçant le rôle de la région dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie propre.

Le 23 janvier, ELITE Solar a accueilli sur le site des clients régionaux, des fournisseurs stratégiques et des partenaires de l'industrie pour une visite de première main des lignes de production de cellules et de modules solaires de type N de l'installation. La visite a donné lieu à des discussions sur la coordination de la chaîne d'approvisionnement, la planification de la production, l'approvisionnement local et la collaboration à long terme, soulignant l'importance accordée par ELITE Solar à la fiabilité opérationnelle et à l'évolutivité de la fabrication.

« Cette installation renforce notre présence mondiale en matière de production, tout en consolidant notre engagement en faveur d'un approvisionnement solaire fiable et prêt à être commercialisé », a déclaré Arndt E. Lutz, PDG d'ELITE Solar USA. « En combinant une technologie de pointe de type N avec une production intégrée et une exécution disciplinée, nous sommes en mesure de soutenir nos clients avec une qualité constante et une fiabilité à long terme sur de multiples marchés. »

Le site d'Ain Sokhna est un élément clé de la stratégie de croissance internationale d'ELITE Solar, qui associe un leadership technologique centralisé et des normes mondiales à une fabrication locale dans des régions stratégiques. Cette approche permet à l'entreprise de répondre efficacement à la demande des clients au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord (MENA).

Grâce à l'extension de ses capacités de production, ELITE Solar continue de renforcer sa position de partenaire mondial de confiance pour le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables.

À propos d'ELITE Solar

Fondée en 2005, ELITE Solar est un fournisseur mondial de solutions solaires intelligentes à haut rendement pour les marchés des services publics, commerciaux et industriels (C&I) et résidentiels. Basée à Singapour et implantée en Californie, l'entreprise dispose d'installations de production intégrées au Viêt Nam, en Indonésie et en Égypte, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, des wafers aux modules. Le modèle verticalement intégré et la portée mondiale d'ELITE Solar soutiennent sa mission, qui est de favoriser la réussite des clients et d'accélérer la transition vers l'énergie propre. Pour en savoir plus : www.elite-solar.com