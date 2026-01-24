Společnost ELITE Solar uvádí v Egyptě do provozu integrovaný výrobní závod na solární panely o výkonu 5 GW a rozšiřuje tak svou globální dodavatelskou kapacitu

SUEZ, Egypt, 24. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost ELITE Solar, vedoucí světový podnik v oblasti integrované výroby solárních panelů, dnes oznámila uvedení do provozu svého nového výrobního závodu na fotovoltaické panely o výkonu 5 GW v egyptské ekonomické zóně Suezského průplavu, což představuje významný milník v globální expanzní strategii společnosti.

Závod zahrnuje 2 GW kapacity pro výrobu vysoce účinných solárních článků a 3 GW kapacity pro výrobu solárních modulů, čímž vytváří plně začleněnou výrobní platformu určenou pro zákazníky z oblasti veřejných služeb, komerčního a průmyslového sektoru měřítku na celém světě.

Egyptský premiér Dr. Mustafa Madbulí se zúčastnil oficiálního slavnostního zahájení provozu na začátku tohoto měsíce, čímž podtrhl význam projektu pro cíle Egypta v oblasti obnovitelné energie a průmyslového rozvoje. Nové zařízení podporuje rozvoj místní pracovní síly a zároveň posiluje roli regionu v globálním dodavatelském řetězci čisté energie.

Dne 23. ledna společnost ELITE Solar přivítala regionální klienty, strategické dodavatele a oborové partnery, aby si na vlastní oči prohlédli výrobní linky na solární články a moduly typu N. Součástí návštěvy byly diskuse o koordinaci dodavatelského řetězce, plánování výroby, místním zásobování a dlouhodobé spolupráci, které zdůraznily zaměření společnosti ELITE Solar na provozní spolehlivost a škálovatelnou výrobu.

„Tento závod posiluje naši globální výrobní stopu a zároveň upevňuje náš závazek ke spolehlivým dodávkám solárních panelů připravených pro trh," řekl Arndt E. Lutz, generální ředitel společnosti ELITE Solar USA. „Díky kombinaci pokročilé technologie typu N s integrovanou výrobou a disciplinovaným prováděním jsme schopni podporovat naše klienty konzistentní kvalitou a dlouhodobou spolehlivostí na více trzích."

Závod v Ain Sokhna je klíčovou součástí mezinárodní strategie růstu společnosti ELITE Solar, která spojuje centralizované technologické vedení a globální standardy s lokalizovanou výrobou ve strategických regionech. Tento přístup umožňuje společnosti efektivně reagovat na poptávku zákazníků na Blízkém východě, v Africe, Evropě a Severní Americe (MENA).

Díky rozšířeným výrobním kapacitám společnost ELITE Solar nadále posiluje svou pozici důvěryhodného globálního partnera pro rozsáhlé nasazení obnovitelných zdrojů energie.

O společnosti ELITE Solar

Společnost ELITE Solar, založená v roce 2005, je globálním poskytovatelem vysoce účinných inteligentních solárních řešení pro trhy s veřejnými službami, komerční a průmyslové trhy a rezidenční trhy. Společnost se sídlem v Singapuru a pobočkou v Kalifornii provozuje integrované výrobní závody ve Vietnamu, Indonésii a Egyptě, které pokrývají celý hodnotový řetězec od waferů po moduly. Vertikálně integrovaný model a globální působnost společnosti ELITE Solar podporují její poslání, kterým je podporovat úspěch zákazníků a urychlovat přechod na čistou energii. Více informací naleznete na www.elite-solar.com

