Instalación de fabricación solar integrada 5GW de ELITE Solar Commissions en Egipto, ampliando la capacidad de suministro global

SUEZ, Egipto, 24 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ELITE Solar, líder mundial en la fabricación solar integrada, anunció hoy la puesta en marcha de sus nuevas instalaciones de fabricación fotovoltaica de 5 GW en la zona económica del Canal de Suez de Egipto, lo que constituye un hito importante en la estrategia de expansión global de la empresa.

La instalación incluye 2 GW de capacidad de células solares de alta eficiencia y 3 GW de producción de módulos solares, creando una plataforma de fabricación totalmente integrada diseñada para atender a clientes de servicios públicos, comerciales e industriales en todo el mundo.

El primer ministro de Egipto, el Dr. Mostafa Madbouly, asistió a la ceremonia oficial de puesta en marcha a principios de este mes, lo que subraya la importancia del proyecto para los objetivos de energía renovable y desarrollo industrial de Egipto. La nueva instalación apoya el desarrollo de la fuerza laboral local al tiempo que fortalece el papel de la región en la cadena de suministro mundial de energía limpia.

El 23 de enero, ELITE Solar dio la bienvenida a clientes regionales, proveedores estratégicos y socios de la industria al sitio para conocer de primera mano las líneas de producción de células y módulos solares de tipo N de la instalación. La visita incluyó debates sobre la coordinación de la cadena de suministro, la planificación de la producción, el abastecimiento local y la colaboración a largo plazo, destacando el enfoque de ELITE Solar en la fiabilidad operativa y la fabricación escalable.

"Esta instalación fortalece nuestra huella de fabricación global al tiempo que refuerza nuestro compromiso con un suministro solar confiable y listo para el mercado", afirmó Arndt E. Lutz, director ejecutivo de ELITE Solar usa. "Al combinar tecnología avanzada de tipo N con producción integrada y ejecución disciplinada, estamos posicionados para apoyar a nuestros clientes con calidad constante y confiabilidad a largo plazo en múltiples mercados".

Las instalaciones de Ain Sokhna son un componente clave de la estrategia de crecimiento internacional de ELITE Solar, que combina el liderazgo tecnológico centralizado y los estándares globales con la fabricación localizada en regiones estratégicas. Este enfoque permite a la empresa responder de manera eficiente a la demanda de los clientes en Oriente Medio, África, Europa y América del Norte (Mena).

Con sus capacidades de fabricación ampliadas, ELITE Solar continúa fortaleciendo su posición como socio global de confianza para el despliegue de energía renovable a gran escala.

Acerca de ELITE Solar

Fundada en 2005, ELITE Solar es un proveedor mundial de soluciones solares inteligentes y de alta eficiencia para los mercados de servicios públicos, comerciales e industriales (C&I) y residenciales. Con sede en Singapur y operaciones en los Estados Unidos en California, la empresa opera instalaciones de fabricación integradas en Vietnam, Indonesia y Egipto, que cubren toda la cadena de valor, desde las obleas hasta los módulos. El modelo integrado verticalmente y el alcance global de ELITE Solar respaldan su misión de impulsar el éxito de los clientes y acelerar la transición hacia la energía limpia. Más información en www.elite-solar.com

