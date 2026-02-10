IRBM Relata Avanço na Descoberta de Medicamentos para o Zika Vírus

ROMA, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A IRBM, líder em pesquisas iniciais de descoberta de medicamentos, anunciou um grande avanço científico com a descoberta de um novo e potente inibidor alostérico direcionado à protease do vírus Zika (ZIKV) (NS2B-NS3). Os resultados, publicados na Nature Communications (doi: 10.1038/s41467-026-68943-x), demonstram a eficácia da molécula em modelos pré-clínicos e representam uma nova abordagem promissora para combater infecções por ZIKV.

Visualization of how IRBM-Z-2 binds to a newly discovered pocket on the Zika virus protease, revealing key interactions that may help block the virus’s activity.

O ZIKV transmitido por mosquitos representa uma séria ameaça à saúde pública devido à sua associação com complicações neurológicas graves. Sem antivirais ou vacinas aprovadas atualmente disponíveis, há uma necessidade urgente de novas opções de tratamento.

Os cientistas do IRBM identificaram uma pequena molécula que se liga a um sítio alostérico previamente descaracterizado na protease NS2B-NS3, uma enzima-chave necessária para a replicação viral. O inibidor efetivamente suprimiu a atividade da protease em ensaios bioquímicos e celulares e demonstrou atividade antiviral significativa em modelos animais. Também exibiu um perfil de segurança e farmacocinético favorável, apoiando seu potencial para o desenvolvimento clínico. Notavelmente, esse mecanismo pode se estender a outros flavivírus, incluindo dengue, febre amarela e Nilo Ocidental, sugerindo um potencial terapêutico mais amplo.

A abordagem integrada do IRBM, combinando triagem fenotípica de alto conteúdo, modelagem computacional, enzimologia mecanicista, química medicinal iterativa e perfil ADME, permitiu que a equipe avançasse rapidamente da identificação inicial de acertos para a seleção pré-clínica de candidatos.

"Esta descoberta marca um marco importante no desenvolvimento de medicamentos antivirais", disse Carlo Toniatti, MD, PhD, diretor científico da IRBM. "Aproveitando a química medicinal de ponta e as tecnologias de triagem integradas, nossa equipe entregou um novo inibidor de protease do ZIKV com atividade pré-clínica convincente."

A conquista, financiada pela Região do Lácio, é o resultado de uma iniciativa colaborativa originária do CNCCS e abre um caminho promissor para terapias antivirais direcionadas que podem preencher uma lacuna crítica na preparação para a saúde pública global. Também reforça o compromisso conjunto do CNCCS e do IRBM de combater doenças raras e negligenciadas com ciência inovadora.

"A inovação na descoberta de medicamentos nunca acontece sozinha. No IRBM, pretendemos atuar como uma ponte entre as descobertas acadêmicas e a clínica, e o sucesso deste projeto demonstra o impacto que parcerias público-privadas eficazes podem ter no avanço de novas terapias ", acrescentou Matteo Liguori, CEO e fundador do IRBM.

Sobre a IRBM A IRBM é uma organização líder em pesquisa especializada na descoberta precoce de medicamentos. Com décadas de experiência e um histórico comprovado de entrega de candidatos pré-clínicos inovadores, o IRBM é conhecido por sua abordagem rigorosa e multidisciplinar para projetar e executar experimentos complexos para os desafios mais difíceis de descoberta de medicamentos. O IRBM promove programas em um amplo espectro de modalidades e áreas terapêuticas, incluindo antivirais, oncologia, neurociência, doenças raras e muito mais.

Sobre o CNCCS O CNCCS é um consórcio público-privado entre o IRBM, o CNR, a ISS e a Universidade de La Sapienza, que atua como uma fábrica líder para programas de descoberta de medicamentos, integrando um repositório de compostos químicos com uma plataforma de triagem de alto rendimento (HTS). Sua missão é atuar como uma ponte entre a pesquisa acadêmica e o desenvolvimento farmacêutico, com foco particular no combate a doenças raras, negligenciadas e relacionadas à pobreza.

