L'IRBM fait état d'une avancée dans la découverte d'un médicament contre le virus Zika

ROME, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- L'IRBM, un chef de file dans la recherche sur la découverte précoce de médicaments, a annoncé une percée scientifique majeure avec la découverte d'un nouvel et puissant inhibiteur allostérique ciblant la protéase (NS2B-NS3) du virus Zika (ZIKV). Les résultats, publiés dans Nature Communications (doi : 10.1038/s41467-026-68943-x), démontrent l'efficacité de la molécule dans des modèles précliniques et représentent une nouvelle approche prometteuse pour lutter contre les infections par le ZIKV.

Visualisation de la façon dont IRBM-Z-2 se lie à une poche récemment découverte sur la protéase du virus Zika, révélant des interactions clés qui peuvent aider à bloquer l'activité du virus.

Le ZIKV, transmis par les moustiques, constitue une menace sérieuse pour la santé publique en raison de son association avec des complications neurologiques graves. En l'absence d'antiviraux ou de vaccins approuvés, il est urgent de trouver de nouvelles options thérapeutiques.

Les scientifiques de l'IRBM ont identifié une petite molécule qui se lie à un site allostérique non caractérisé auparavant sur la protéase NS2B-NS3, une enzyme clé nécessaire à la réplication virale. L'inhibiteur a supprimé efficacement l'activité de la protéase dans des essais biochimiques et cellulaires et a démontré une activité antivirale significative dans des modèles animaux. Il a également présenté un profil de sécurité et de pharmacocinétique favorable, soutenant son potentiel de développement clinique. Notamment, ce mécanisme peut s'étendre à d'autres flavivirus , y compris la dengue, la fièvre jaune et le virus du Nil occidental, ce qui laisse entrevoir un potentiel thérapeutique plus large.

L'approche intégrée de l'IRBM , combinant le criblage phénotypique à haut contenu, la modélisation informatique, l'enzymologie mécaniste, la chimie médicinale itérative et le profilage ADME, a permis à l'équipe de passer rapidement de l'identification initiale des résultats à la sélection préclinique des candidats.

"Cette découverte marque une étape importante dans le développement de médicaments antiviraux", a déclaré Carlo Toniatti, MD, PhD, directeur scientifique de l'IRBM. "En s'appuyant sur des technologies de pointe en chimie médicinale et en criblage intégré, notre équipe a mis au point un nouvel inhibiteur de la protéase du ZIKV dont l'activité préclinique est convaincante."

Cette réalisation, financée par la région du Latium, est le résultat d'une initiative de collaboration émanant du CNCCS et ouvre une voie prometteuse vers des thérapies antivirales ciblées qui pourraient combler une lacune critique dans la préparation de la santé publique mondiale. Il renforce également l'engagement commun du CNCCS et de l'IRBM à lutter contre les maladies rares et négligées grâce à une science innovante.

"L'innovation dans la découverte de médicaments ne se fait jamais seule. À l'IRBM, nous visons à servir de pont entre les découvertes universitaires et la clinique, et le succès de ce projet démontre l'impact que des partenariats public-privé efficaces peuvent avoir sur l'avancement de nouvelles thérapies", a ajouté Matteo Liguori, PDG et fondateur de l'IRBM.

A propos de l'IRBM L'IRBM est un organisme de recherche de premier plan spécialisé dans la découverte précoce de médicaments. Fort de plusieurs décennies d'expertise et d'un palmarès de candidats précliniques innovants, l'IRBM est connu pour son approche rigoureuse et multidisciplinaire de la conception et de l'exécution d'expériences complexes pour relever les défis les plus ardus en matière de découverte de médicaments. L'IRBM fait progresser des programmes dans un large éventail de modalités et de domaines thérapeutiques, notamment les antiviraux, l'oncologie, les neurosciences, les maladies rares et d'autres encore.

À propos du CNCCS Le CNCCS est un consortium public-privé entre l'IRBM, le CNR, l'ISS et l'université de La Sapienza, qui agit en tant qu'usine principale pour les programmes de découverte de médicaments, en intégrant un dépôt de composés chimiques à une plateforme de criblage à haut débit (HTS). Sa mission est de servir de passerelle entre la recherche universitaire et le développement pharmaceutique, en mettant l'accent sur les maladies rares, négligées et liées à la pauvreté.

