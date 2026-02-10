IRBM informa sobre un gran avance en el descubrimiento de fármacos contra el virus del Zika

ROMA, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- IRBM, líder en la investigación temprana del descubrimiento de fármacos, ha anunciado un importante avance científico con el descubrimiento de un nuevo y potente inhibidor alostérico dirigido a la proteasa del virus del Zika (ZIKV) (NS2B-NS3). Los hallazgos, publicados en Nature Communications (doi: 10.1038/s41467-026-68943-x), demuestran la eficacia de la molécula en modelos preclínicos y representan un nuevo enfoque prometedor para combatir las infecciones por ZIKV.

Visualization of how IRBM-Z-2 binds to a newly discovered pocket on the Zika virus protease, revealing key interactions that may help block the virus’s activity.

El ZIKV transmitido por mosquitos representa una grave amenaza para la salud pública debido a su asociación con complicaciones neurológicas graves. Sin antivirales o vacunas aprobados actualmente disponibles, existe una necesidad urgente de nuevas opciones de tratamiento.

Los científicos del IRBM identificaron una pequeña molécula que se une a un sitio alostérico no caracterizado previamente en la proteasa NS2B-NS3, una enzima clave necesaria para la replicación viral. El inhibidor suprimió eficazmente la actividad de la proteasa en ensayos bioquímicos y celulares y demostró una actividad antiviral significativa en modelos animales. También mostró un perfil farmacocinético y de seguridad favorable, lo que respalda su potencial de desarrollo clínico. En particular, este mecanismo puede extenderse a otros flavivirus, incluidos el dengue, la fiebre amarilla y el Nilo Occidental, lo que sugiere un potencial terapéutico más amplio.

El enfoque integrado del IRBM, que combina el cribado fenotípico de alto contenido, el modelado computacional, la enzimología mecanicista, la química médica iterativa y el perfilado de ADME, permitió al equipo avanzar rápidamente desde la identificación inicial de golpes hasta la selección preclínica de candidatos.

"Este descubrimiento marca un hito importante en el desarrollo de fármacos antivirales", dijo Carlo Toniatti, MD, PhD, director científico de IRBM. "Al aprovechar la química medicinal de vanguardia y las tecnologías de detección integradas, nuestro equipo ha entregado un nuevo inhibidor de la proteasa ZIKV con una actividad preclínica convincente".

El logro, financiado por la Región de Lazio, es el resultado de una iniciativa de colaboración originada en CNCCS, y abre un camino prometedor hacia terapias antivirales dirigidas que podrían llenar un vacío crítico en la preparación de la salud pública mundial. También refuerza el compromiso conjunto del CNCCS y el IRBM para abordar las enfermedades raras y desatendidas con ciencia innovadora.

"La innovación en el descubrimiento de fármacos nunca ocurre sola. En el IRBM, nuestro objetivo es actuar como un puente entre los descubrimientos académicos y la clínica, y el éxito de este proyecto demuestra el impacto que las asociaciones público-privadas efectivas pueden tener en el avance de nuevas terapias ", agregó Matteo Liguori, director general y fundador del IRBM.

Acerca de IRBM IRBM es una organización de investigación líder especializada en el descubrimiento temprano de fármacos. Con décadas de experiencia y un historial comprobado de entrega de candidatos preclínicos innovadores, IRBM es conocido por su enfoque riguroso y multidisciplinario para diseñar y ejecutar experimentos complejos para los desafíos de descubrimiento de fármacos más difíciles. IRBM promueve programas en un amplio espectro de modalidades y áreas terapéuticas, incluidos antivirales, oncología, neurociencia, enfermedades raras y más.

CNCCS es un consorcio público-privado entre IRBM, CNR, ISS y la Universidad de La Sapienza, que actúa como una fábrica líder para los programas de descubrimiento de fármacos, integrando un repositorio de compuestos químicos con una plataforma de detección de alto rendimiento (HTS). Su misión es actuar como puente entre la investigación académica y el desarrollo farmacéutico, con un enfoque particular en la lucha contra las enfermedades raras, desatendidas y relacionadas con la pobreza.

