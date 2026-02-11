IRBM 公布寨卡病毒藥物研發取得突破

IRBM 科學家發現一種小分子，能與 NS2B-NS3 蛋白酶上一個此前尚未被表徵的變構位點結合，而該蛋白酶是病毒複製所需的關鍵酶。 該抑制劑在生化及細胞實驗中能有效抑制蛋白酶活性，並在 動物模型中展現顯著的抗病毒活性。 此外，它亦呈現良好的安全性及藥代動力學特性，支持其進一步進行臨床開發的潛力。 值得注意的是，該作用機制或可延伸至 其他黃病毒屬 (Flaviviruses)，包括登革熱、黃熱病及西尼羅河病毒，顯示出 更廣泛的治療潛力。

IRBM 採用的 整合式研發方法，結合了高內涵表型篩選、運算建模、機制酵素學、迭代藥物化學及 ADME 特性分析，使研發團隊能迅速從初步篩選出的苗頭化合物 (hit)，進展至臨床前候選藥物的選定。

IRBM 科學總監、醫學博士及哲學博士 Carlo Toniatti 透露：「這項發現標誌着抗病毒藥物研發的重要里程碑， 透過運用尖端藥物化學及整合式篩選技術，我們的團隊成功研發出一種具備強勁臨床前活性的全新寨卡病毒蛋白酶抑制劑。」

這項由拉齊奧大區 (Region of Lazio) 撥款資助的成果，源自 CNCCS 發起的合作研究計劃，為開發具針對性的抗病毒療法開啟了極具前景的道路，有望填補全球公共衞生防禦方面的關鍵缺口。 此項成果亦進一步鞏固 CNCCS 與 IRBM 以創新科學應對 罕見和被忽視疾病 的共同承諾。

IRBM 行政總裁兼創辦人 Matteo Liguori 補充道：「藥物研發的創新從來不是孤軍作戰。 在 IRBM，我們致力成為連接學術研究成果與臨床應用之間的橋樑，而此項目的成功，正正展示了有效的公私營合作夥伴關係在推動新療法發展方面所能帶來的影響。」

關於 IRBM IRBM 是一家領先的研究機構，專注於早期藥物研發。 憑藉數十年的專業經驗及成功交付創新臨床前候選藥物的良好往績，IRBM 以其嚴謹、多學科整合的研究方法而聞名，能夠設計並執行複雜實驗，以應對最具挑戰性的藥物研發難題。 IRBM 在多元技術平台及治療領域推進多項研發計劃，涵蓋抗病毒、腫瘤學、神經科學、罕見疾病等範疇，並持續拓展至更多領域。

關於 CNCCS CNCCS 是一個由 IRBM、CNR、ISS 及羅馬大學 (University of La Sapienza) 組成的公私合營聯盟，作為藥物研發計劃的核心推動平台，整合化學化合物資源庫與高吞吐量篩選 (HTS) 平台。 其使命是成為連接學術研究與製藥開發之間的橋樑，特別專注於針對罕見、被忽視及與貧困相關的疾病。

網站：www.irbm.com

SOURCE IRBM S.p.A.