IRBM informa sobre un avance en el descubrimiento de un fármaco contra el virus del Zika

ROMA, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- IRBM, líder en la investigación de descubrimiento temprano de fármacos, ha anunciado un importante avance científico con el descubrimiento de un novedoso y potente inhibidor alostérico dirigido a la proteasa (NS2B-NS3) del virus del Zika (ZIKV). Los hallazgos, publicados en Nature Communications (doi: 10.1038/s41467-026-68943-x), demuestran la eficacia de la molécula en modelos preclínicos y representan un nuevo y prometedor enfoque para combatir las infecciones por ZIKV.

Visualization of how IRBM-Z-2 binds to a newly discovered pocket on the Zika virus protease, revealing key interactions that may help block the virus’s activity.

El virus del Zika transmitido por mosquitos representa una grave amenaza para la salud pública debido a su asociación con complicaciones neurológicas graves. Sin antivirales ni vacunas aprobados actualmente, existe una necesidad urgente de nuevas opciones de tratamiento.

Los científicos del IRBM identificaron una pequeña molécula que se une a un sitio alostérico previamente desconocido en la proteasa NS2B-NS3, una enzima clave para la replicación viral. El inhibidor suprimió eficazmente la actividad de la proteasa en ensayos bioquímicos y celulares y demostró una actividad antiviral significativa en modelos animales. También presentó un perfil de seguridad y farmacocinético favorable, lo que respalda su potencial para el desarrollo clínico. Cabe destacar que este mecanismo podría extenderse a otros flavivirus, como el dengue, la fiebre amarilla y el virus del Nilo Occidental, lo que sugiere un potencial terapéutico más amplio.

El enfoque integrado del IRBM, que combina cribado fenotípico de alto contenido, modelado computacional, enzimología mecanicista, química medicinal iterativa y perfilado ADME, permitió al equipo avanzar rápidamente desde la identificación inicial de la cepa a la selección de candidatos preclínicos.

"Este descubrimiento marca un hito importante en el desarrollo de fármacos antivirales", afirmó Carlo Toniatti, MD, PhD, director científico del IRBM. "Mediante el uso de la química médica de vanguardia y tecnologías integradas de cribado, nuestro equipo ha desarrollado un novedoso inhibidor de la proteasa del virus del Zika con una actividad preclínica convincente".

Este logro, financiado por la Región de Lacio, es fruto de una iniciativa de colaboración del CNCCS y abre un camino prometedor hacia terapias antivirales dirigidas que podrían cubrir una necesidad crítica en la preparación de la salud pública mundial. Además, refuerza el compromiso conjunto del CNCCS y el IRBM para abordar las enfermedades raras y desatendidas con ciencia innovadora.

"La innovación en el descubrimiento de fármacos nunca ocurre sola. En IRBM, nuestro objetivo es servir de puente entre los descubrimientos académicos y la práctica clínica, y el éxito de este proyecto demuestra el impacto que las colaboraciones público-privadas eficaces pueden tener en el avance de nuevas terapias", añadió Matteo Liguori, consejero delegado y fundador de IRBM.

Acerca de IRBM: IRBM es una organización de investigación líder especializada en el descubrimiento temprano de fármacos. Con décadas de experiencia y una trayectoria comprobada en el desarrollo de candidatos preclínicos innovadores, IRBM es reconocido por su riguroso enfoque multidisciplinario para el diseño y la ejecución de experimentos complejos que abordan los desafíos más complejos del descubrimiento de fármacos. IRBM impulsa programas en un amplio espectro de modalidades y áreas terapéuticas, incluyendo antivirales, oncología, neurociencia, enfermedades raras y más.

Acerca del CNCCS: El CNCCS es un consorcio público-privado entre IRBM, CNR, ISS y la Universidad de La Sapienza, que actúa como centro de investigación líder para programas de descubrimiento de fármacos, integrando un repositorio de compuestos químicos con una plataforma de cribado de alto rendimiento (HTS). Su misión es servir de puente entre la investigación académica y el desarrollo farmacéutico, con especial atención a las enfermedades raras, desatendidas y relacionadas con la pobreza.

Página web: www.irbm.com