Como participantes frequentes da CIIE, a Alemanha, a Dinamarca e a Holanda servem como paradas inaugurais no itinerário promocional global. Durante esta jornada, dois eventos promocionais foram realizados separadamente — um na Dansk Industri, na Dinamarca, e outro no Yu Garden, em Hamburgo, na Alemanha. Há uma reunião de trabalho programada para a cidade de Tilburg, na Holanda.

Com a exposição das oportunidades de cooperação empresarial propiciadas pelo evento, as empresas alemãs garantiram um espaço de exposição bem grande na 7ª CIIE, ocupando mais de 26.000 metros quadrados. As principais empresas do setor, como Heraeus, SCHOTT e Merck, causaram uma forte impressão na nova zona de materiais que acaba de ser criada, apresentando uma gama diversificada de materiais de alta qualidade e tecnologias de ponta.

A inovação dinamarquesa em tecnologias e soluções limpas brilhou na 7ª CIIE. Sob a organização meticulosa da Dansk Industri, há um estande de configuração dupla com temas de ciências da vida, saúde e alimentos, trazendo 18 marcas renomadas para a vanguarda, destacando produtos atraentes e soluções inovadoras.

Em edições anteriores da CIIE, as empresas holandesas mostraram sua experiência e inovação em vários setores, desde agricultura e bens de consumo até semicondutores e saúde. Juntamente com grandes empresas holandesas como ASML e Philips, PMEs e startups inovadoras também estão ativamente envolvidas na 7ª CIIE, incluindo aquelas especializadas no setor de laticínios.

Os eventos promocionais enfatizaram o vasto potencial do mercado chinês para empresas da Alemanha, Dinamarca e Holanda. O recém-lançado relatório da cobertura e influência da mídia sobre sétima China International Import Expo também demonstra a influência internacional substancial da exposição, mostrando sua abertura única, diversos destaques, resultados de cooperação frutíferos e comunicação multiplataforma.

