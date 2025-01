제8회 CIIE 홍보 위한 글로벌 프로모션 일정 발표

독일 기업들은 지난 제7회 CIIE에서 2만 6000제곱미터가 넘는 상당히 큰 전시 공간을 확보하며 박람회에서 제공하는 비즈니스 협력 기회를 보여줬다. 또한 헤레우스(Heraeus), 쇼트(SCHOTT), 머크(Merck) 같은 업계 선도 기업들은 새로 조성된 신소재 전시 구역에서 다양한 고품질 소재와 최첨단 기술을 선보이며 강렬한 인상을 남겼다.

친환경 기술과 솔루션 부문에서 덴마크가 이룬 혁신은 제7회 CIIE에서 빛을 발했다. 덴마크 산업협회의 세심한 기획 아래 생명 과학, 건강, 식품을 주제로 한 이중 부스가 마련됐다. 이곳에서는 18개 유명 브랜드가 참가하여 매력적인 제품과 혁신적인 솔루션을 선보이며 주목을 받았다.

이전에 열린 CIIE에서 네덜란드 기업들은 농업과 소비재부터 반도체와 의료에 이르는 다양한 분야에서 전문성과 혁신을 선보였다. ASML과 필립스(Philips) 같은 네덜란드의 대기업뿐만 아니라 유제품 산업 전문 기업 등을 포함한 혁신적인 중소기업과 스타트업도 제7회 CIIE에 적극적으로 참여했다.

홍보 행사는 독일, 덴마크, 네덜란드 기업에 중국 시장이 가진 엄청난 잠재력을 강조해 보여줬다. 새로 발표된 '제7회 중국 국제수입박람회 언론 보도 및 영향력 보고(Report on the Media Coverage and Influence of the seventh China International Import Expo)'[https://www.ciie.org/zbh/en/24news/specReport/influence/] 역시 박람회의 독특한 개방성, 다양한 하이라이트, 유익한 협력 결과, 다중 플랫폼 커뮤니케이션을 통해 박람회의 실질적인 국제적 영향력을 보여주고 있다.

더 자세한 정보는 CIIE 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다: https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

연락처: Ms. Cui Yan Tel.: 0086-21-968888 Email: [email protected]

SOURCE China International Import Expo (CIIE)