Wereldwijde promotiereis gelanceerd om 8e CIIE te promoten

Als terugkerende deelnemers aan de CIIE vormen Duitsland, Denemarken en Nederland de eerste stops op de wereldwijde promotieroute. Tijdens deze reis werden er twee aparte promotie-evenementen gehouden: een bij Dansk Industri in Denemarken en de andere bij Yu Garden in Hamburg, Duitsland. Er is een werkvergadering gepland in Tilburg, Nederland.

Dankzij de mogelijkheden voor zakelijke samenwerking die de expo biedt, wisten Duitse bedrijven op de 7e CIIE een vrij grote expositieruimte van meer dan 26.000 vierkante meter te bemachtigen. Toonaangevende bedrijven zoals Heraeus, SCHOTT en Merck maakten grote indruk in de nieuw opgerichte zone voor nieuwe materialen, waar een gevarieerd aanbod van hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën werd uitgestald.

Deense innovatie in groene technologieën en oplossingen schitterde op de 7e CIIE. Onder de nauwgezette organisatie van Dansk Industri is er een opstelling met twee stands rond biowetenschappen, gezondheid en voeding, waarbij 18 gerenommeerde merken op de voorgrond treden en aantrekkelijke producten en innovatieve oplossingen onder de aandacht brengen.

In eerdere edities van de CIIE hebben Nederlandse bedrijven hun expertise en innovatie laten zien in verschillende sectoren, variërend van landbouw en consumentengoederen tot halfgeleiders en gezondheidszorg. Naast grote Nederlandse bedrijven als ASML en Philips waren ook innovatieve mkb-bedrijven en startups actief betrokken bij de 7e CIIE, waaronder bedrijven die gespecialiseerd zijn in de zuivelindustrie.

De promotie-evenementen legden de focus op het enorme potentieel van de Chinese markt voor bedrijven uit Duitsland, Denemarken en Nederland. Het onlangs uitgebrachte Report on the Media Coverage and Influence of the seventh China International Import Expo legt ook de nadruk op de belangrijke internationale invloed van de expo door de unieke openheid, diverse hoogtepunten, vruchtbare samenwerkingsresultaten en multiplatformcommunicatie te belichten.

