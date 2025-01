Globale Werbetour zur Förderung der 8. CIIE gestartet

SHANGHAI, China, 25. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Nach dem durchschlagenden Erfolg der 7. China International Import Expo (CIIE) hat das CIIE-Büro mit der weltweiten Werbetour für die 8. CIIE begonnen, die für 2025 geplant ist.

Als wiederkehrende Teilnehmer der CIIE sind Deutschland, Dänemark und die Niederlande die ersten Stationen der globalen Werbetour. Während dieser Reise fanden zwei separate Werbeevents statt – eine bei Dansk Industri in Dänemark und die andere im Yu Garden in Hamburg, Deutschland. Ein Arbeitstreffen ist in Tilburg, Niederlande, geplant.