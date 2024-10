J.S. Held: consultores estratégicos para 65% das empresas da Fortune 100

JERICHO, Nova York, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa de consultoria global, J.S. Held, comemora orgulhosamente 50 anos de transformação como consultora estratégica para um amplo espectro de clientes, incluindo 65% dos executivos de empresas da Fortune 100, conselhos de administração e seus investidores financeiros.

A Consultoria Estratégica da J.S. Held é multifacetada e enriquecida por um legado de gerenciamento de riscos que resulta em soluções tão abrangentes quanto acionáveis. Por meio de nossa combinação de experiência técnica, científica e financeira e compreensão incomparável de ativos tangíveis e intangíveis, ajudamos investidores, executivos e conselhos de administração a lidar em situações complexas e obter valor comercial sustentável e de longo prazo.

Geralmente, nosso mandato é estabelecido por:

Equipes de alta administração de empresas operacionais

Investidores públicos e privados

Conselhos de Administração Corporativos

Banqueiros de investimento

Advogado

Consultores de negócios

Michael Jacoby, CTP, da Phoenix Management, parte da J.S. Held, que assessorou mais de 400 clientes em vários setores, incluindo funções como diretor independente e gerente interino de 30 empresas, observa: "A coleção diversificada de especialistas da J.S. Held garante que a orientação estratégica que fornecemos a empresas de todos os portes seja prática, fundamentada na experiência do mundo real e projetada para fornecer um impacto significativo e duradouro".

James E. (Jim) Malackowski, CPA, CLP, da Ocean Tomo, uma parte da J.S. Held, observa: "Na atual economia baseada no conhecimento, onde 90% do valor da empresa é composto por ativos intangíveis, a propriedade intelectual (PI) é muitas vezes o ativo mais valioso que uma empresa detém. Na J.S. Held, reconhecemos que a PI não é apenas uma preocupação legal – é um elemento crítico nas decisões estratégicas de negócios e na avaliação financeira." Jim continua: "Nossos especialistas estão em uma posição única para aconselhar sobre as complexidades da avaliação de PI, ajudando os clientes a perceber o valor de suas inovações no mercado." Essa visão multidimensional permite que a J.S. Held forneça aos clientes as ferramentas para proteger, alavancar e capitalizar seus ativos intelectuais.

Greg Esslinger, ex-advogado e ex-agente especial do FBI na Divisão Internacional de Contraterrorismo, com décadas de experiência assessorando empresas e seus advogados em conformidade internacional, investigações transfronteiriças e gerenciamento de riscos, destaca a dinâmica única e complexa existente nos mercados fronteiriços, emergentes e desenvolvidos, à medida que as organizações consideram novos investimentos de entrada no mercado. "A J.S. Held tem profundo conhecimento e experiência em todas as regiões geográficas e setores, fortalecendo nossa capacidade de fornecer consultoria estratégica para clientes que entram em mercados complexos e de rápido crescimento," compartilha Greg. "Nossas extensas redes do setor público e privado nos permitem fornecer análises proprietárias, obter acesso e influência e alcançar impacto para clientes que buscam maximizar oportunidades e mitigar riscos."

Dr. John Peiserich, especialista em estratégia de risco ambiental e conformidade, compartilha o foco do tripé da sustentabilidade – pessoas, lucro e planeta – da consultoria J.S. Held de sustentabilidade corporativa e consultoria ambiental, social e de governança (ESG): "Ao longo da jornada de sustentabilidade/ESG, ajudamos as partes interessadas do negócio a moldar suas metas e estratégias, selecionar e implementar tecnologias, aprimorar as operações, mitigar riscos, fortalecer a governança e tornar-se mais respeitável e sustentável para gerar valor comercial de longo prazo." John continua: "Combinamos os diversos conhecimentos técnicos, financeiros, tecnológicos, científicos, regulatórios, investigativos e de consultoria estratégica em toda a nossa equipe global."

A profundidade e amplitude do nosso trabalho no mercado de seguros fornece uma base sólida na avaliação de riscos, análise de dados, conscientização global, conformidade regulatória, adaptabilidade tecnológica e mitigação de riscos. Coletivamente, essas habilidades equipam melhor nossos especialistas para avaliar o risco dos negócios em diversas regiões, cenários geopolíticos, estruturas de conformidade e avanços digitais. "Em um mundo onde a incerteza é a única constante, há uma necessidade de algo sólido que você possa manter", observa o presidente e CEO da J.S. Held, Jonathon Held. "Nosso nome é nossa promessa", acrescenta. "Nosso papel de assessor estratégico é emblemático dessa promessa, mesmo diante dos riscos mais assustadores, os clientes têm a experiência e orientação para agir com confiança."

A experiência da J.S. Held em consultoria estratégica baseia-se em cinco décadas de experiência nos locais mais rigorosos – tribunais estaduais, federais e internacionais – e abrange mais de 150 segmentos diferentes do setor. Como nosso sucesso passado fornece a melhor indicação de nossas capacidades, a J.S. Held tem orgulho de apresentar alguns compromissos representativos.

Assessoria Operacional

A J.S. Held continua a ser parceira estratégica de um fabricante de produtos externos com receita de US$ 350 milhões que enfrentou desafios operacionais e financeiros. Inicialmente fornecendo a devida diligência ao longo de mais de 7 anos, nossos especialistas ofereceram insight e orientação estratégica, que foi alavancada pela empresa para continuar sua trajetória de crescimento. Recomendamos e implementamos melhorias operacionais e ajudamos a promover as iniciativas de comércio eletrônico da Empresa. Também fornecemos diligência crítica e suporte transacional na avaliação, fechamento e implementação de aquisições. Como um consultor operacional confiável, muitas vezes servimos como uma extensão das equipes de gestão, operação e financeira da empresa durante anos de expansão. Nossos especialistas ajudaram a desempenhar papéis cruciais na condução do processo de planejamento estratégico, liderando melhorias operacionais, atuando como controladores da planta em vários casos e impulsionando projetos críticos de melhoria.

Assessor Financeiro em M&A

A Ocean Tomo, parte da J.S. Held, foi contratada por uma empresa de aquisição para fins específicos (AltC Acquisition Corp.), co-fundada por Sam Altman e Churchill Capital, na aquisição da Oklo, Inc., uma empresa de reciclagem de combustível nuclear e fabricante avançada de pequenos reatores nucleares modulares. Como consultor financeiro desta transação, os especialistas realizaram uma avaliação estratégica dos planos de entrada no mercado da Oklo e uma análise da tecnologia e propriedade intelectual da empresa. O profundo conhecimento setorial e regulatório da equipe multidisciplinar foi fundamental para realizar uma análise abrangente da estratégia da empresa-alvo e fornecer uma opinião justa forte ao Conselho de Administração da AltC Acquisition Corp.

Entrada em novo mercado

A J.S. Held foi contratada por uma das maiores empresas de mineração globais para ajudá-las a entender as principais dinâmicas do setor antes da possível aquisição e investimento relacionado em um país da África Central. Como consultor de confiança, nossa equipe forneceu um relatório aprofundado sobre as principais dinâmicas do setor de mineração dos países da África Central, incluindo uma investigação aprimorada de diligência por meio de visitas ao país. Nossos especialistas realizaram pesquisas primárias e secundárias sobre desenvolvimentos políticos, sistemas jurídicos, leis financeiras e tributárias, questões sociais e riscos operacionais para ajudar a entender as características do setor e identificar os desafios e oportunidades. Nosso relatório foi essencial para ajudar o cliente a entender melhor o ambiente operacional dentro e ao redor do setor de mineração nos países da África Central e ajudou a orientar sua estratégia de entrada no mercado.

Gestão de carbono e estratégia ESG

Com sua profunda experiência em mercados e comercialização de carbono, a J.S. Held estava em uma posição única para ajudar uma grande empresa integrada de petróleo e gás a enfrentar um desafio complexo: otimizar sua exposição ao mercado de carbono e minimizar os custos associados ao cumprimento de várias regulamentações de carbono. Com a crescente prevalência e rigor dos mecanismos de precificação de carbono em todo o mundo, o cliente reconheceu a necessidade de uma estratégia abrangente para gerenciar suas obrigações de carbono de forma eficaz. Com a orientação de especialistas da J.S. Held e a implementação da carteira de negociação de otimização de carbono, o cliente percebeu um valor significativo, incluindo economia de custos, geração de receita, mitigação de riscos, eficiências operacionais e conformidade regulatória.

Saiba mais sobre os especialistas dedicados e empreendedores como Michael, Jim, Greg e John, que ajudam a transformar a J.S. Held, exploram a nossa história e celebram este marco importante, a nossa celebração 50 & Forward, conosco em jsheld.com.

