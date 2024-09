J.S. Held: Strategisch adviseurs van 65% van de Fortune 100

JERICHO, N.Y., 30 september 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held viert met trots 50 transformerende jaren als strategisch adviseur voor een breed spectrum aan klanten, waaronder 65% van de directieleden van Fortune 100 bedrijven, raden van bestuur en hun financiële investeerders.

Strategic Advisory at J.S. Held is multi-faceted and enriched by a legacy of risk management that results in solutions that are as comprehensive as they are actionable. Through our combination of technical, scientific, and financial expertise and unrivaled understanding of both tangible and intangible assets, we help investors, executives, and boards of directors navigate complex situations and realize long-term, sustainable business value.

Strategic Advisory bij J.S. Held heeft vele facetten en is verrijkt met een schat aan risicomanagement en oplossingen die even veelomvattend als uitvoerbaar zijn. Klanten van J.S. Held Strategic Advisory profiteren van een zorgvuldig samengestelde verzameling van technische, wetenschappelijke en financiële experts, ondernemers met een ongeëvenaard inzicht in zowel materiële als immateriële activa, waardoor het advies dat klanten ontvangen niet alleen theoretisch is, maar ook gebaseerd op praktijkervaring en innovatie. Of het nu gaat om het aanpakken van een unieke omstandigheid of het verbeteren van de bedrijfsvoering van een onderneming, elke Strategic Advisory opdracht begint met het begrijpen van de algemene zorgen en doelstellingen van de klant.

In het algemeen wordt ons mandaat bepaald door:

Senior managementteams van werkmaatschappijen

Publieke en private investeerders

Raden van bestuur van bedrijven

bestuur van bedrijven Investeringsbankiers

Adviseurs

Bedrijfsconsultants

Michael Jacoby, CTP, van Phoenix Management, een onderdeel van J.S. Held, die meer dan 400 klanten in verschillende sectoren heeft geadviseerd, onder andere als onafhankelijk directeur en interim-manager voor 30 bedrijven, merkt op: "De diverse groep van experts bij J.S. Held zorgt ervoor dat de strategische begeleiding die we bieden aan bedrijven van elke omvang functioneel is, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en ontworpen om een betekenisvolle en blijvende impact te hebben."

James E. (Jim) Malackowski, CPA, CLP, van Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held: "In de huidige kenniseconomie, waarin 90% van de bedrijfswaarde bestaat uit immateriële activa, is intellectueel eigendom (IE) vaak het meest waardevolle bezit van een bedrijf. Bij J.S. Held begrijpen we dat IP niet alleen een juridische kwestie is, maar een cruciaal element in strategische bedrijfsbeslissingen en financiële waardering." Jim vervolgt: "Onze experts bevinden zich in een unieke positie om advies te geven over de complexiteit van IP-waardering, zodat klanten de waarde van hun innovaties op de markt kunnen realiseren." Dankzij dit multidimensionale inzicht kan J.S. Held klanten de middelen te bieden om hun intellectuele eigendommen te beschermen, te benutten en te kapitaliseren.

Greg Esslinger, een voormalig praktiserend advocaat en voormalig Special Agent voor de FBI in de International Counterterrorism Division, met tientallen jaren ervaring in het adviseren van bedrijven en consultants op het gebied van internationale compliance, grensoverschrijdend onderzoek en risicobeheer, belicht de unieke en complexe dynamiek in grensverleggende, opkomende en ontwikkelde markten wanneer organisaties investeringen in nieuwe markttoegang overwegen. "J.S. Held heeft diepgaande expertise en ervaring in verschillende geografische regio's en industrieën, waardoor we beter in staat zijn om strategisch advies te geven aan klanten die zich op snelgroeiende en complexe markten begeven," verklaart Greg. "Onze uitgebreide netwerken in de publieke en private sector stellen ons in staat om eigen analyses te leveren, toegang en invloed te krijgen en impact te realiseren voor klanten die kansen willen maximaliseren en risico's willen beperken."

John Peiserich, Esq., expert op het gebied van strategieën voor milieurisico's en naleving, deelt de drievoudige bottom line focus - people, profit en planet - van J.S. Held consulting advisory op het gebied van duurzaamheid en milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG): "Tijdens het hele duurzaamheids-/ESG-traject helpen we belanghebbenden bij het vormgeven van hun doelen en strategieën, door technologieën te selecteren en te implementeren, activiteiten te verbeteren, risico's te beperken, governance te versterken en hun reputatie en duurzaamheid op te schalen om bedrijfswaarde op de lange termijn te creëren." John vervolgt: "We combineren de uiteenlopende expertise van ons wereldwijde team in de adviesverlening op het gebied van techniek, financiën, technologie, wetenschap, regelgeving, onderzoek en strategie.

De diepgang en breedte van ons werk in de verzekeringsmarkt biedt een sterke basis in risicobeoordeling, gegevensanalyse, mondiaal bewustzijn, naleving van regelgeving, technologisch aanpassingsvermogen en risicobeperking. Samen zorgen deze vaardigheden ervoor dat onze experts beter zijn toegerust om bedrijfsrisico's te beoordelen in verschillende regio's, geopolitieke landschappen, compliance-kaders en digitale ontwikkelingen. "In een wereld waar onzekerheid de enige constante is, is er behoefte aan iets stevigs waar je je aan vast kunt houden," aldus Jonathon Held, President en Chief Executive Officer van J.S. Held. "Onze naam is onze belofte," voegt hij eraan toe. "Onze rol als strategisch adviseur is emblematisch voor deze belofte: zelfs bij de meest afschrikwekkende risico's hebben klanten de expertise en begeleiding om met vertrouwen te handelen."

De expertise van J.S. Held in strategisch advies is gebaseerd op vijf decennia ervaring in de meest rigoureuze rechtsgebieden - staats-, federale en internationale rechtbanken - en omvat meer dan 150 verschillende industriesegmenten. Ons succes in het verleden geeft het beste onze capaciteiten weer. Met trots licht J.S. Held enkele representatieve engagementen uit.

Operational Advisory

J.S. Held blijft een strategische partner voor een producent van outdoorproducten met een omzet van 350 miljoen dollar die voor operationele en financiële uitdagingen stond. Na eerst een due diligence-onderzoek te hebben uitgevoerd, zijn onze experts in de loop van meer dan 7 jaar in staat geweest inzicht en strategische begeleiding te bieden, die door het bedrijf zijn benut om het groeitraject voort te zetten. We hebben operationele verbeteringen aanbevolen en ingevoerd en geholpen om de e-commerce initiatieven van het bedrijf te stimuleren. Daarnaast hebben wij cruciale due diligence en transactionele ondersteuning gegeven bij het evalueren, sluiten en implementeren van bolt-on acquisities. Als betrouwbare operationele adviseur hebben we vaak gefungeerd als verlengstuk van de management-, operationele en financiële teams van het bedrijf tijdens jaren van expansie. Onze experts vervulden cruciale rollen bij het aansturen van het strategische planningsproces, het doorvoeren van operationele verbeteringen, het meerdere malen optreden als fabriekscontroller en het promoten van kritieke verbeterprojecten.

Financieel adviseur in fusies en overnames

Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held, werd geselecteerd door een speciaal acquisitiebedrijf (AltC Acquisition Corp.), mede opgericht door Sam Altman en Churchill Capital, bij de overname van Oklo, Inc., een bedrijf dat nucleaire brandstof recycleert en een geavanceerde fabrikant is van kleine modulaire kernreactoren. Als financieel adviseur bij deze transactie voerden experts een strategische beoordeling uit van Oklo's go-to-market plannen en een analyse van de technologie en de intellectuele eigendom van het bedrijf. De diepgaande kennis van het multidisciplinaire team op het gebied van industrie en regelgeving was essentieel bij het uitvoeren van een uitgebreide analyse van de strategie van het over te nemen bedrijf en het verstrekken van een robuuste Fairness Opinion aan de Raad van Bestuur van AltC Acquisition Corp.

Nieuwe markttoegang

J.S. Held werd in de arm genomen door een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld om te helpen inzicht te krijgen in de dynamiek van de sector in de aanloop naar een mogelijke overname en daaraan gerelateerde investering in een Centraal-Afrikaans land. Als vertrouwde adviseur leverde ons team een diepgaand rapport over de belangrijkste dynamiek in de Centraal-Afrikaanse mijnbouwsector, inclusief uitgebreid due diligence-onderzoek door middel van bezoeken aan het land. Onze experts hebben zowel primair als secundair onderzoek gedaan naar politieke ontwikkelingen, rechtssystemen, financiële en belastingwetten, sociale kwesties en operationele risico's om de kenmerken van de sector te begrijpen en de uitdagingen en kansen in kaart te brengen. Ons rapport was van essentieel belang om de klant een beter inzicht te geven in de bedrijfsomgeving in en rond de mijnbouwsector in de Centraal-Afrikaanse landen en begeleidde de strategie van het bedrijf voor toegang tot de markt.

Koolstofbeheer en ESG-strategie

Met haar diepgaande expertise in koolstofmarkten en -handel bevond J.S. Held zich in een unieke positie om een groot, geïntegreerd olie- en gasbedrijf bij te staan dat aan een complexe uitdaging het hoofd moest bieden: de blootstelling aan de koolstofmarkt optimaliseren en de kosten die gepaard gaan met het voldoen aan verschillende koolstofregelgevingen tot een minimum beperken. Met de toenemende invloed en strikte toepassing van koolstoftariefmechanismen wereldwijd besefte de klant de noodzaak van een allesomvattende strategie om zijn koolstofverplichtingen effectief te beheren. Met deskundige begeleiding van J.S. Held en de implementatie van het handelsboek voor koolstofoptimalisatie, realiseerde de klant aanzienlijke waarde, waaronder kostenbesparingen, inkomstengeneratie, risicobeperking, operationele efficiëntie en naleving van de regelgeving.

Lees meer over de toegewijde en ondernemende experts zoals Michael, Jim, Greg en John, die bijdragen aan de transformatie van J.S. Held, verken ons verhaal, en vier deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward-viering, samen met ons op jsheld.com.

