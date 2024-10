J.S. Held: Asesores estratégicos del 65 % de Fortune 100

JERICHO, Nueva York, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La empresa de consultoría global J.S. Held celebra con orgullo 50 años transformadores como asesores estratégicos de un amplio espectro de clientes, entre los que se incluyen el 65 % de los ejecutivos de las empresas Fortune 100, consejos de administración y sus inversores financieros.

El asesoramiento estratégico en J.S. Held es polifacético y se enriquece con un legado de gestión de riesgos que da como resultado soluciones tan completas como prácticas. Mediante nuestra combinación de conocimientos técnicos, científicos y financieros y una comprensión inigualable de los activos tangibles e intangibles, ayudamos a los inversores, ejecutivos y consejos de administración a navegar por situaciones complejas y obtener un valor comercial sostenible a largo plazo.

El asesoramiento estratégico en J.S. Held es polifacético y se enriquece con un legado de gestión de riesgos que da como resultado soluciones tan completas como prácticas. Los clientes de J.S. Held Strategic Advisory se benefician de un selecto grupo de expertos técnicos, científicos y financieros, empresarios con un conocimiento inigualable de los activos tangibles e intangibles, lo que garantiza que el asesoramiento que reciben los clientes no es solo teórico, sino que se basa en la experiencia y la innovación del mundo real. Tanto si se centra en abordar una circunstancia única como en mejorar las operaciones comerciales de una empresa, cada encargo de Asesoría Estratégica comienza con la comprensión de las preocupaciones y objetivos generales de los clientes.

En general, nuestro mandato está establecido por:

Equipos directivos superiores de empresas operativas

Inversores públicos y privados

Consejos de administración corporativos

Banqueros de inversión

Asesoría

Consultores de negocios

Michael Jacoby, CTP, de Phoenix Management, una parte de J.S. Held, que ha asesorado a más de 400 clientes en una variedad de industrias, que incluye funciones como director independiente y gerente interino de 30 empresas, señala: "La diversa colección de expertos en J.S. Held asegura que la orientación estratégica que ofrecemos a las empresas de todos los tamaños es práctica, basada en la experiencia del mundo real y diseñada para proporcionar un impacto significativo y duradero".

James E. (Jim) Malackowski, CPA, CLP, de Ocean Tomo, una parte de J.S. Held, observa: "En la economía actual, impulsada por el conocimiento, en la que el 90 % del valor de las empresas está compuesto por activos intangibles, la propiedad intelectual (IP, por sus siglas en inglés) es a menudo el activo más valioso que posee una empresa. En J.S. Held, reconocemos que la IP no es solo una cuestión jurídica: es un elemento crítico en las decisiones empresariales estratégicas y en la valoración financiera". Jim continúa: "Nuestros expertos están en una posición única para asesorar sobre las complejidades de la valoración de la IP, ayudando a los clientes a obtener el valor de sus innovaciones en el mercado". Esta visión multidimensional permite a J.S. Held proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para proteger, aprovechar y capitalizar sus activos intelectuales.

Greg Esslinger, ex abogado en ejercicio y ex agente especial del FBI en la División Internacional de Lucha contra el Terrorismo, con décadas de experiencia asesorando a empresas y a sus abogados sobre cumplimiento internacional, investigaciones transfronterizas y gestión de riesgos, destaca la dinámica única y compleja que existe en los mercados fronterizos, emergentes y desarrollados cuando las organizaciones se plantean nuevas inversiones de entrada en el mercado. "J.S. Held cuenta con profundos conocimientos y experiencia en distintas regiones geográficas e industrias, lo que refuerza nuestra capacidad para ofrecer asesoramiento estratégico a clientes que se adentran en mercados complejos y de rápido crecimiento", comparte Greg. "Nuestras amplias redes en los sectores público y privado nos permiten ofrecer análisis patentados, obtener acceso e influencia y lograr impacto para los clientes que buscan maximizar las oportunidades y mitigar el riesgo".

John Peiserich, Esq., experto en estrategia de riesgo medioambiental y cumplimiento normativo, comparte el enfoque de triple cuenta de resultados —personas, beneficios y planeta— del asesoramiento de J.S. Held en materia de sostenibilidad corporativa y consultoría medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés): "A lo largo del trayecto hacia la sostenibilidad y ESG, ayudamos a las partes interesadas del negocio a dar forma a sus objetivos y estrategias, seleccionar e implementar tecnologías, mejorar las operaciones, mitigar los riesgos, fortalecer la gobernanza y ser más reputados y sostenibles para impulsar el valor empresarial a largo plazo". John continúa: "Combinamos los diversos conocimientos técnicos, financieros, tecnológicos, científicos, normativos, de investigación y de asesoramiento estratégico de todo nuestro equipo mundial".

La profundidad y amplitud de nuestro trabajo en el mercado de seguros proporciona una sólida base en evaluación de riesgos, análisis de datos, conciencia global, cumplimiento de la normativa, adaptabilidad tecnológica y mitigación de riesgos. En conjunto, estas habilidades preparan mejor a nuestros expertos para evaluar el riesgo empresarial en diversas geografías, entornos geopolíticos, marcos de cumplimiento y avances digitales. "En un mundo en el que la incertidumbre es la única constante, se necesita algo sólido a lo que aferrarse", observa Jonathon Held, presidente y director general de J.S. Held. "Nuestro nombre es nuestra promesa", agrega. "Nuestra función como asesores estratégicos es emblemática de esta promesa, incluso ante los riesgos más desalentadores, los clientes cuentan con la experiencia y la orientación necesarias para actuar con confianza".

Los conocimientos de J.S. Held en materia de asesoramiento estratégico se basan en cinco décadas de experiencia en los foros más rigurosos (tribunales estatales, federales e internacionales) y abarcan más de 150 segmentos industriales diferentes. Dado que nuestros éxitos pasados son el mejor indicador de nuestras capacidades, J.S. Held se enorgullece de presentar algunos compromisos representativos.

Asesoría operativa

J.S. Held sigue siendo socio estratégico de un fabricante de productos para exteriores con unos ingresos de 350 millones de dólares que experimentó dificultades operativas y financieras. Nuestros expertos, que inicialmente se encargaron de la diligencia debida, han ofrecido durante más de 7 años una visión y una orientación estratégica que la empresa ha aprovechado para continuar su trayectoria de crecimiento. Hemos recomendado y aplicado mejoras operativas y hemos contribuido a impulsar las iniciativas de comercio electrónico de la empresa. También hemos prestado un apoyo fundamental en materia de diligencia debida y transacciones para evaluar, cerrar y llevar a cabo adquisiciones complementarias. Como asesores operativos de confianza, a menudo hemos actuado como una extensión de los equipos de gestión, operativos y financieros de la empresa durante los años de expansión. Nuestros expertos ayudaron a desempeñar funciones cruciales para impulsar el proceso de planificación estratégica, encabezar mejoras operativas, actuar como controladores de planta en múltiples ocasiones e impulsar proyectos de mejora fundamentales.

Asesor financiero en M&A (fusiones y adquisiciones)

Ocean Tomo, parte de J.S. Held, fue contratada por una empresa de adquisiciones con fines especiales (AltC Acquisition Corp.), cofundada por Sam Altman y Churchill Capital, en su adquisición de Oklo, Inc., empresa de reciclaje de combustible nuclear y fabricante avanzado de pequeños reactores nucleares modulares. Como asesores financieros en esta operación, los expertos realizaron una evaluación estratégica de los planes de salida al mercado de Oklo y un análisis de la tecnología y la propiedad intelectual de la empresa. El profundo conocimiento del sector y de la normativa por parte del equipo multidisciplinar fue decisivo a la hora de realizar un análisis exhaustivo de la estrategia de la empresa objetivo y proporcionar un sólido dictamen de imparcialidad al Consejo de Administración de AltC Acquisition Corp.

Nueva entrada al mercado

Una de las mayores empresas mineras del mundo contrató a J.S. Held para que le ayudara a comprender la dinámica clave del sector antes de la posible adquisición e inversión conexa en un país centroafricano. Como asesor de confianza, nuestro equipo elaboró un informe exhaustivo sobre las principales dinámicas del sector minero de los países centroafricanos, que incluía una investigación reforzada de diligencia debida mediante visitas al país. Nuestros expertos llevaron a cabo investigaciones primarias y secundarias sobre la evolución política, los sistemas jurídicos, las leyes financieras y fiscales, las cuestiones sociales y los riesgos operativos para ayudar a comprender las características del sector e identificar los desafíos y las oportunidades. Nuestro informe fue esencial para ayudar al cliente a comprender mejor el entorno operativo en el sector minero y sus alrededores en los países centroafricanos y contribuyó a orientar su estrategia de entrada en el mercado.

Gestión del carbono y estrategia ESG

Gracias a su amplia experiencia en mercados y comercio de carbono, J.S. Held se encontraba en una posición única para ayudar a una gran empresa integrada de petróleo y gas que se enfrentaba a un desafío complejo: optimizar su exposición al mercado de carbono y minimizar los costos asociados al cumplimiento de diversas normativas sobre carbono. Con la creciente prevalencia y rigor de los mecanismos de tarificación del carbono en todo el mundo, el cliente reconoció la necesidad de una estrategia integral para gestionar de forma eficaz sus obligaciones en materia de carbono. Con la orientación experta de J.S. Held y la aplicación de la cartera de negociación de optimización del carbono, el cliente obtuvo un valor significativo, incluido el ahorro de costos, la generación de ingresos, la mitigación de riesgos, la eficiencia operativa y el cumplimiento de la normativa.

Obtenga más información sobre los expertos dedicados y emprendedores como Michael, Jim, Greg y John, que ayudan a transformar J.S. Held, explore nuestra historia y celebre este hito trascendental, nuestra celebración "50 & Forward", con nosotros en jsheld.com.

