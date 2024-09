J.S. Held : Conseillers stratégiques de 65% des entreprises du Fortune 100

JERICHO, N.Y., Sept. 27, 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil mondial J.S. Held est fière de célébrer 50 années de transformation en tant que conseiller stratégique auprès d'un large éventail de clients, dont 65 % des dirigeants et des conseils d'administration des entreprises du classement Fortune 100, ainsi que leurs investisseurs financiers.

Strategic Advisory at J.S. Held is multi-faceted and enriched by a legacy of risk management that results in solutions that are as comprehensive as they are actionable. Through our combination of technical, scientific, and financial expertise and unrivaled understanding of both tangible and intangible assets, we help investors, executives, and boards of directors navigate complex situations and realize long-term, sustainable business value.

Conseil stratégique à J.S. Held a de multiples facettes et s'enrichit d'un héritage en matière de gestion des risques qui se traduit par des solutions aussi complètes que réalisables. J.S. Les clients de Held Strategic Advisory bénéficient d'une collection d'experts techniques, scientifiques et financiers, d'entrepreneurs ayant une compréhension inégalée des actifs tangibles et intangibles, garantissant que les conseils qu'ils reçoivent ne sont pas seulement théoriques mais aussi fondés sur l'expérience et l'innovation du monde réel. Qu'il s'agisse de répondre à une situation unique ou d'améliorer les activités d'une entreprise, chaque mission de conseil stratégique commence par la compréhension des préoccupations et des objectifs généraux du client.

D'une manière générale, notre mandat est établi par :

Équipes de direction des sociétés d'exploitation

Investisseurs publics et privés

Conseils d'administration des entreprises

Banquiers d'affaires

Conseil

Conseillers d'entreprise

Michael Jacoby, CTP , de Phoenix Management, qui fait partie de J.S. M. Held, qui a conseillé plus de 400 clients dans divers secteurs d'activité, notamment en tant qu'administrateur indépendant et gestionnaire intérimaire pour 30 entreprises, note que «la diversité des experts de J.S. Held veille à ce que les conseils stratégiques que nous fournissons aux entreprises de toutes tailles soient pratiques, fondés sur l'expérience du monde réel et conçus pour avoir un impact significatif et durable».

James E. (Jim) Malackowski, CPA, CLP , de Ocean Tomo, qui fait partie de J.S. Held, observe : «Dans l'économie actuelle, fondée sur la connaissance, où 90 % de la valeur des entreprises est constituée d'actifs incorporels, la propriété intellectuelle est souvent l'actif le plus précieux d'une entreprise. Chez J.S. Held, nous reconnaissons que la propriété intellectuelle n'est pas seulement une question juridique - c'est un élément essentiel des décisions commerciales stratégiques et de l'évaluation financière». Jim poursuit : «Nos experts sont particulièrement bien placés pour donner des conseils sur les complexités de l'évaluation de la propriété intellectuelle, en aidant les clients à réaliser la valeur de leurs innovations sur le marché». Cette vision multidimensionnelle permet à J.S. Elle a pour but de fournir à ses clients les outils nécessaires pour protéger, exploiter et capitaliser leurs actifs intellectuels.

Greg Esslinger , ancien avocat et ancien agent spécial du FBI au sein de la division internationale de lutte contre le terrorisme, fort de plusieurs décennies d'expérience dans le conseil aux entreprises et à leurs avocats en matière de conformité internationale, d'enquêtes transfrontalières et de gestion des risques, met en lumière les dynamiques uniques et complexes qui existent dans les marchés frontières, émergents et développés lorsque les entreprises envisagent d'investir pour pénétrer de nouveaux marchés. « Les recherches, l'entrepreneuriat et la réactivité de J.S. Held possède une expertise et une expérience approfondies dans plusieurs régions géographiques et secteurs d'activité, ce qui renforce notre capacité à fournir des conseils stratégiques aux clients qui pénètrent sur des marchés complexes et à croissance rapide», a déclaré Greg. «Nos vastes réseaux dans les secteurs public et privé nous permettent de fournir des analyses exclusives, d'obtenir un accès et une influence, et d'avoir un impact pour les clients qui cherchent à maximiser les opportunités et à atténuer les risques».

John Peiserich, Esq. , expert en stratégie de conformité et de risque environnemental, partage le triple objectif de J.S. : les personnes, le profit et la planète. Tout au long du parcours de durabilité / ESG, nous aidons les parties prenantes à définir leurs objectifs et leurs stratégies, à sélectionner et à mettre en œuvre des technologies, à améliorer les opérations, à atténuer les risques, à renforcer la gouvernance et à devenir plus réputées et plus durables afin de générer une valeur commerciale à long terme. John poursuit : «Nous combinons les diverses compétences techniques, financières, technologiques, scientifiques, réglementaires, d'investigation et de conseil stratégique de notre équipe mondiale».

La profondeur et l'étendue de notre travail sur le marché de l'assurance nous donnent une base solide en matière d'évaluation des risques, d'analyse des données, de sensibilisation au niveau mondial, de conformité réglementaire, d'adaptabilité technologique et d'atténuation des risques. Collectivement, ces compétences permettent à nos experts de mieux évaluer les risques commerciaux dans diverses zones géographiques, paysages géopolitiques, cadres de conformité et avancées numériques. «Dans un monde où l'incertitude est la seule constante, on a besoin de quelque chose de solide auquel on peut s'accrocher», observe J.S. Held Président et directeur général Jonathon Held . «Notre nom est notre promesse», ajoute-t-il. «Notre rôle de conseiller stratégique est emblématique de cette promesse : même face aux risques les plus redoutables, les clients disposent de l'expertise et des conseils nécessaires pour agir en toute confiance.»

J.S. L'expertise de M. Held en matière de conseil stratégique repose sur cinq décennies d'expérience dans les instances les plus rigoureuses - tribunaux étatiques, fédéraux et internationaux - et couvre plus de 150 secteurs d'activité différents. Parce que nos succès passés sont la meilleure indication de nos capacités, J.S. Held est fier de présenter quelques engagements représentatifs.

Conseil opérationnel

J.S. Held continue d'être un partenaire stratégique pour un fabricant de produits de plein air dont le chiffre d'affaires s'élève à 350 millions de dollars et qui a dû faire face à des difficultés opérationnelles et financières. Nos experts ont d'abord assuré une due diligence, puis, pendant plus de sept ans, ils ont offert une vision et une orientation stratégique dont l'entreprise a tiré parti pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Nous avons recommandé et mis en œuvre des améliorations opérationnelles et avons contribué à faire progresser les initiatives de commerce électronique de l'entreprise. Nous avons également apporté un soutien essentiel en matière de diligence raisonnable et de transactions lors de l'évaluation, de la clôture et de la mise en œuvre d'acquisitions de type «bolt-on». En tant que conseiller opérationnel de confiance, nous avons souvent servi de prolongement aux équipes de gestion, d'exploitation et de finance de l'entreprise au cours des années d'expansion. Nos experts ont joué un rôle crucial dans la conduite du processus de planification stratégique, dans l'amélioration des opérations, en tant que contrôleurs de l'usine à plusieurs reprises, et dans la conduite de projets d'amélioration critiques.

Conseiller financier en fusions et acquisitions

Ocean Tomo, qui fait partie de J.S. Held, a été retenu par une société d'acquisition spécialisée (AltC Acquisition Corp.), cofondée par Sam Altman et Churchill Capital, dans le cadre de son acquisition d'Oklo, Inc, une société de recyclage de combustible nucléaire et un fabricant avancé de petits réacteurs nucléaires modulaires. En tant que conseiller financier pour cette transaction, les experts ont procédé à une évaluation stratégique des plans de mise sur le marché d'Oklo et à une analyse de la technologie et de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Les connaissances approfondies de l'équipe pluridisciplinaire en matière d'industrie et de réglementation ont été déterminantes pour la réalisation d'une analyse complète de la stratégie de la société cible et pour la remise d'un avis d'équité solide au conseil d'administration d'AltC Acquisition Corp.

Entrée sur un nouveau marché

J.S. Held a été retenu par l'une des plus grandes sociétés minières mondiales pour l'aider à comprendre les dynamiques clés du secteur avant l'acquisition potentielle et l'investissement connexe dans un pays d'Afrique centrale. En tant que conseiller de confiance, notre équipe a fourni un rapport approfondi sur les principales dynamiques du secteur minier des pays d'Afrique centrale, y compris une enquête de diligence raisonnable renforcée par des visites dans le pays. Nos experts ont mené des recherches primaires et secondaires sur les développements politiques, les systèmes juridiques, les lois financières et fiscales, les questions sociales et les risques opérationnels afin de mieux comprendre les caractéristiques du secteur et d'identifier les défis et les opportunités. Notre rapport a été essentiel pour aider le client à mieux comprendre l'environnement opérationnel dans et autour du secteur minier dans les pays d'Afrique centrale et a contribué à orienter sa stratégie d'entrée sur le marché.

Gestion du carbone et stratégie ESG

Grâce à son expertise approfondie des marchés et des échanges de carbone, J.S. Held était particulièrement bien placé pour aider une grande société pétrolière et gazière intégrée à relever un défi complexe : optimiser son exposition au marché du carbone et minimiser les coûts associés au respect des diverses réglementations en matière de carbone. Avec la prévalence et la rigueur croissantes des mécanismes de tarification du carbone dans le monde, le client a reconnu la nécessité d'une stratégie globale pour gérer efficacement ses obligations en matière de carbone. Avec les conseils d'experts de J.S. Grâce à la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de carbone, le client a réalisé des économies importantes, généré des revenus, atténué les risques, gagné en efficacité opérationnelle et s'est mis en conformité avec les réglementations en vigueur.

En savoir plus sur les experts dévoués et entreprenants comme Michael, Jim, Greg et John, qui contribuent à la transformation de J.S. Tenez, explorez notre histoire et célébrez cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

À propos de J.S. Maintenu

J.S. Held est une société de conseil internationale qui associe des compétences techniques, scientifiques, financières et stratégiques pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels servent de conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des affaires de grande importance nécessitant une attention urgente, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs tangibles et intangibles. Le cabinet offre une suite complète de services, produits et données qui permettent aux clients de naviguer dans des situations complexes, contentieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels servent des organisations sur six continents, y compris 81% des 200 plus grands cabinets d'avocats mondiaux, 70% des 20 meilleures compagnies d'assurance Forbes (85% des 50 plus grands assureurs de biens et de responsabilités de la NAIC), et 65% des 100 entreprises Fortune.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services d'audit, d'attestation ou tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Les titres sont offerts par PM Securities, LLC, exerçant sous le nom de Phoenix IB, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC. Tous droits réservés.

Contact

Kristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=GbK7Pm1cCvE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg