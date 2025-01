J.S. Held divulga Relatório de Risco Global de 2025 abordando riscos críticos em meio à incerteza

JERICHO, Nova York, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- No primeiro dia da nova administração presidencial nos Estados Unidos, a empresa de consultoria global J.S. Held divulga seu relatório anual focado em áreas críticas que afetam setores e economias em todo o mundo. Explore o Relatório de Risco Global (Global Risk Report) da J.S. Held de 2025 aqui.

O Relatório de Risco Global (Global Risk Report) da J.S. Held de 2025 fornece informações sobre questões de ponta e de alto risco enfrentadas pelas empresas este ano. No vídeo, o vice-presidente executivo, Greg Esslinger, compartilha mais sobre os riscos e oportunidades abordados no relatório para ajudar os clientes a antecipar, adaptar e avançar em 2025.

Em um cenário global cada vez mais incerto e volátil, empresas, governos e investidores enfrentam uma gama crescente de desafios que exigem atenção imediata e soluções inovadoras. O Relatório de Risco Global da J.S. Held de 2025 explora cinco tópicos interconectados que as organizações devem considerar no gerenciamento de riscos e oportunidades no próximo ano. Eles incluem:

Investimentos em sustentabilidade e ventos contrários: com vários regulamentos ASG em todas as jurisdições e crescente fiscalização sobre as práticas ambientais e sociais corporativas, os especialistas exploram como as organizações podem se alinhar com as estruturas em evolução enquanto impulsionam a inovação. Desafios da cadeia de suprimentos global: de conflitos geopolíticos a interrupções climáticas, o relatório analisa como as empresas podem construir cadeias de suprimentos mais resilientes e sustentáveis. Intensificação de criptomoedas e ativos digitais: à medida que o cenário das criptomoedas passa por mudanças regulatórias e avanços tecnológicos, o relatório destaca os riscos e oportunidades para empresas e investidores. Inteligência artificial, dados e resposta regulatória digital: com os sistemas de inteligência artificial (IA) remodelando os setores, especialistas examinam os desafios regulatórios, éticos e operacionais, bem como as vantagens competitivas para organizações que aproveitam essa tecnologia transformadora de maneira responsável. Complexidades da segurança cibernética: de ataques cibernéticos alimentados por IA a leis de proteção de dados em evolução, o relatório fornece informações sobre como as organizações podem proteger as operações e manter a confiança do cliente em um ambiente digital em rápida mudança.

O Relatório de Risco Global da J.S. Held de 2025 inclui uma análise dessas categorias de risco e oportunidades acionáveis para as empresas obterem uma vantagem competitiva ao abordar vulnerabilidades críticas.

"Os 25 especialistas em consultoria técnica, científica, financeira e estratégica que contribuíram para o Relatório de Risco Global da J.S. Held analisaram de forma colaborativa não apenas cada risco de forma independente, mas também em seus pontos de interseção exclusivos para criar uma estrutura para apoiar a tomada de decisões de negócios", observou Greg Esslinger, vice-presidente executivo e líder de prática de investigações globais.

"O profundo conhecimento de nossos especialistas sobre os fatores externos relacionados aos tópicos que mantêm CEOs, CFOs, COOs, CLOs e conselhos de administração acordados à noite impulsiona os insights selecionados compartilhados no relatório e ajuda os clientes a lidar com os riscos e capitalizar oportunidades emergentes no próximo ano", acrescenta John Peiserich, Esq., vice-presidente executivo e líder de práticas ambientais, de saúde e segurança.

A profundidade e amplitude do trabalho da J.S. Held no mercado de seguros fornece uma base sólida em avaliação de risco, análise de dados, conscientização global, conformidade regulatória, adaptabilidade tecnológica e mitigação de risco. Coletivamente, essas habilidades equipam melhor os especialistas da empresa para avaliar o risco de negócios em diversas geografias, cenários geopolíticos, estruturas de conformidade e avanços digitais. "Em um mundo onde a incerteza é a única constante, há uma necessidade de algo sólido em que confiar", observa o CEO da J.S. Held, Jonathon Held. "Nosso nome é nossa promessa", acrescenta. "Nosso papel como consultor estratégico é emblemático dessa promessa, mesmo diante dos riscos mais assustadores, os clientes têm a experiência e orientação para agir com confiança."

"Equipes ágeis, colaborativas e criativas centradas no cliente fornecem consultoria de solução para nossos clientes em todo o mundo, independentemente do escopo ou complexidade de um projeto; o Relatório de Risco Global da J.S. Held reflete o papel de consultor confiável que conquistamos nos últimos 50 anos", observou o presidente e diretor de operações da J.S. Held, Lee Spirer.

A expertise da J.S. Held em consultoria estratégica é construída com base em cinco décadas de experiência nos mais rigorosos locais – tribunais estaduais, federais e internacionais – e abrange mais de 150 segmentos diferentes da indústria.

Se você tiver alguma dúvida ou quiser discutir mais sobre os riscos e oportunidades descritos no relatório, envie e-mail para [email protected].

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa de consultoria global que combina expertise técnica, científica, financeira e estratégica para aconselhar clientes que buscam obter valor e mitigar riscos. Nossos profissionais atuam como consultores confiáveis para organizações que enfrentam questões de alto risco que exigem atenção urgente, integridade sólida, experiência comprovada, análise clara e compreensão de ativos tangíveis e intangíveis. A empresa fornece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permitem aos clientes navegar em situações complexas, controversas e muitas vezes catastróficas.

Mais de 1.500 profissionais atendem organizações em seis continentes, incluindo 81% dos 200 maiores escritórios de advocacia globais, 70% das 20 maiores seguradoras da Forbes (85% das 50 maiores seguradoras de propriedade e acidentes da NAIC) e 65% das 100 maiores empresas da Fortune.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas e não prestam serviços de auditoria, atestados ou quaisquer outros serviços de contabilidade pública. A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são escritórios de advocacia e não prestam consultoria jurídica. Valores mobiliários oferecidos através da PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC. Todos os direitos reservados.

Contato de mídia

Kristi L. Stathis, J.S. Held, +1 786 833 4864, [email protected], JSHeld.com

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=7laenNVSJs4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg

FONTE J.S. Held